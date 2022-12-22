Ночевка в рекреационной зоне Караканского бора будет платной

Площадь Караканского бора как особо охраняемой природной территории в ближайшее время прирастёт на 25 тыс га. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Юрий Марченко.

— В 1996 году в Новосибирской области была сформирована перспективная схема развития ООПТ, была поставлена задача достичь среднероссийского показателя 10% от региона, — рассказывает Марченко. — Сегодня мы этот показатель выполнили, но на федеральном уровне тоже процесс идёт. Там показатель подрос, он составляет 14%. Поэтому у нас есть стимул продолжать работу в этом направлении. Площадь Каракансого бора — 100, 6 тыс га. В настоящее время ведутся работы по созданию охранной зоны объекта площадью около 24 тыс га. Итого мы прирастём по охраняемой площади на данной территории почти на 125 тыс га.

Параллельно, как рассказывает замминистра, в стадии согласования находится проект решения правительства Новосибирской области о создании бюджетного учреждения, которое бы занималось охраной и развитием данной территории. Предполагается создание системы охранных постов на ключевых точках — паромных переправах Спирино и Нижнекаменка, заезда со стороны Искитимского района

Что касается бизнес-активности в данной ООПТ, то лесохозяйственный бизнес сможет продолжать деятельность до истечения срока договоров.

— На территории бора 5 функциональных зон, из которых только 1 является заповедной, — говорит замминистра. — Остальные предполагают деятельность, которая сложилась к настоящему времени, в том числе, лесохозяйственной: лесопользователи получившие такое право до завершения создания ООПТ, могут завершить свою работу до полного истечения договорных отношений. Но теперь контроль за ними будет более пристальным.

В части рекреационной деятельности, данный природный парк, несмотря на свой статус, будет открытым для посещения. Большей частью пребывание там туристов предполагается бесплатное, за исключением ряда случаев.

— На территории Караканского бора выделена рекреационная зона между Обским морем и автодорогой вдоль него, — поясняет Юрий Марченко. — Безусловно, вопрос платного входа неоднократно обсуждался. Принципиальное решение — посещение ООПТ является бесплатным за исключением только рекреационной зоны, и то — только для той категории посетителей, которые остаются на ночёвку. Одно дело, когда человек приехал и уехал, пришёл и ушёл. Другое дело, когда он остался, и его пребывание требует определённых условий по обеспечению. Для этих целей будет установлена плата за посещение.

Сумму платы Юрий Марченко не озвучил.

По информации Минприроды региона, на территории Новосибирской области находятся 86 особо охраняемых природных территорий, из которых 4 — объекты федерального уровня, 79 объектов — регионального значения (24 заказника, 54 памятника природы), 3 территории местного значения. Общая суммарная площадь особо охраняемых территорий — около 1,8 млн га (10% от площади Новосибирской области). Природный парк Караканский бор расположен в Ордынском районе, его площадь 100,6 тыс га.

Ранее редакция сообщала какие ещё лесные зоны планируется сделать особо охраняемыми территориями.