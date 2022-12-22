Рекламодателям

Ночевка в рекреационной зоне Караканского бора будет платной

  • 22/12/2022, 17:50
Автор:
Караканский бор
Сейчас идет создание бюджетного учреждения, которое будет заниматься охраной и развитием данной территории.

Площадь Караканского бора как особо охраняемой природной территории в ближайшее время прирастёт на 25 тыс га. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил замминистра природных ресурсов и экологии Юрий Марченко.

В 1996 году в Новосибирской области была сформирована перспективная схема развития ООПТ, была поставлена задача достичь среднероссийского показателя 10% от региона, рассказывает Марченко. Сегодня мы этот показатель выполнили, но на федеральном уровне тоже процесс идёт. Там показатель подрос, он составляет 14%. Поэтому у нас есть стимул продолжать работу в этом направлении. Площадь Каракансого бора 100, 6 тыс га. В настоящее время ведутся работы по созданию охранной зоны объекта площадью около 24 тыс га. Итого мы прирастём по охраняемой площади на данной территории почти на 125 тыс га.

особо охраняемые природные территории

Караканский бор тоже получил статус особо охраняемой природной территории

Параллельно, как рассказывает замминистра, в стадии согласования находится проект решения правительства Новосибирской области о создании бюджетного учреждения, которое бы занималось охраной и развитием данной территории. Предполагается создание системы охранных постов на ключевых точках паромных переправах Спирино и Нижнекаменка, заезда со стороны Искитимского района

Что касается бизнес-активности в данной ООПТ, то  лесохозяйственный бизнес сможет продолжать деятельность до истечения срока договоров.

На территории бора 5 функциональных зон, из которых только 1 является заповедной, говорит замминистра. Остальные предполагают деятельность, которая сложилась к настоящему времени, в том числе, лесохозяйственной: лесопользователи получившие такое право до завершения создания ООПТ, могут завершить свою работу до полного истечения договорных отношений. Но теперь контроль за ними будет более пристальным.

В части рекреационной деятельности, данный природный парк, несмотря на свой статус, будет открытым для посещения. Большей частью пребывание там туристов предполагается бесплатное, за исключением ряда случаев.

На территории Караканского бора выделена рекреационная зона между Обским морем и автодорогой вдоль него, поясняет Юрий Марченко. Безусловно, вопрос платного входа неоднократно обсуждался. Принципиальное решение посещение ООПТ является бесплатным за исключением только рекреационной зоны, и то только для той категории посетителей, которые остаются на ночёвку. Одно дело, когда человек приехал и уехал, пришёл и ушёл. Другое дело, когда он остался, и его пребывание требует определённых условий по обеспечению. Для этих целей будет установлена плата за посещение.

Сумму платы Юрий Марченко не озвучил.

По информации Минприроды региона, на территории Новосибирской области находятся 86 особо охраняемых природных территорий, из которых 4 объекты федерального уровня, 79 объектов регионального значения (24 заказника, 54 памятника природы), 3 территории местного значения. Общая суммарная площадь особо охраняемых территорий около 1,8 млн га (10% от площади Новосибирской области). Природный парк Караканский бор расположен в Ордынском районе, его площадь 100,6 тыс га.

 

Ранее редакция сообщала какие ещё лесные зоны планируется сделать особо охраняемыми территориями.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

386

Рубрики : Общество Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : отдых в лесу особо охраняемая природная территория Караканский бор


Спецоперация на Украине

В отечественных вузах появится специальная квота для героев спецоперации
22/12/22 11:09
Путин создал совет по мобилизации
21/12/22 13:09
«Наше присутствие в культурной и образовательной среде ЛНР очень важно»
20/12/22 16:17
комплексное развитие территории

Тренд 2022 года — комплексное развитие территории

Как строительная отрасль адаптировалась к вызовам 2022 года.
Читать статью >>
лизинг троллейбусов

Троллейбусы уфимского предприятия уже едут в Новосибирск

Город планирует их получить до конца текущего года.
Читать статью >>
недвижимость Новосибирска

Самая дорогая квартира в Новосибирске в 2022 году стоила 50 млн рублей

Средняя цена договора купли-продажи в регионе составляет 62 тысячи рублей.
Читать статью >>
метро в Новосибирск

Станция «Спортивная» функционально готова

Дело за малым — оформлением документации.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

«Российский инвестор консервативен и медленно привыкает к новым ценным бумагам»

Между тем спектр предложений ценных бумаг на рынке вновь начал расширяться.
Все материалы
Лента новостей

Тренд 2022 года — комплексное развитие территории

22/12/2022, 18:30

В 2024 году «КрасКом» введет новый цех на очистном комплексе в Красноярске

22/12/2022, 17:11

Троллейбусы уфимского предприятия уже едут в Новосибирск

22/12/2022, 16:12

Новосибирца осудили за попытку сбыта 10 кг черной икры

22/12/2022, 15:55
Популярное

Новосибирцы все чаще пользуются услугой по межеванию земельных участков

22/12/2022, 16:34

Ученые выяснили, почему после заражения COVID-19 у людей пропадает обоняние

22/12/2022, 13:19

Троллить мошенников небезопасно

22/12/2022, 12:03
Новости компаний

Спрос клиентов ВТБ на золотые слитки до конца года превысит 30 тонн

22/12/2022, 13:23

Банк «Левобережный» дарит скидку 50% на РКО и карту для бизнеса

22/12/2022, 13:16

Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших интернет-банков для бизнеса

22/12/2022, 10:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска