Тренд 2022 года — комплексное развитие территории

В Новосибирской области в 2022 году сохраняется позитивная динамика в строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской области. По итогам 10 месяцев в регионе построены почти 2 млн кв. м жилья. По этому показателю область традиционно входит в топ-10 регионов страны и занимает первое место среди субъектов СФО.
В правительстве также напоминают, что одобрена заявка Новосибирской области на дополнительные средства из федерального бюджета на расселение аварийного жилья в Новосибирске, Татарске, Новосибирском районе, где за 2 года планируется переселить более 2,3 тысячи человек, что тоже скажется на темпах ввода нового жилья. Кроме того, в регионе активно ведется строительство социальных объектов — в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию около 40 новых объектов социальной инфраструктуры.
— Сегодня наша главная задача, которая ставится на федеральном уровне, — не допустить остановки строительства, чтобы граждане получили свои квартиры в срок, а строительство социальных объектов было продолжено и завершено в установленные сроки. Наш регион справляется с этой задачей, — говорил на пресс-конференции в ноябре министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Важной тенденцией 2022 года министр назвал увеличение в общей структуре введенного жилья объема и доли индивидуального жилищного строительства. Если в последние 5 лет — с 2017 по 2021 год — доля ИЖС составляла в среднем 31%, то в этом году — 38%.
— Такая положительная динамика обусловлена введением ипотечных программ при строительстве объектов ИЖС: сельской ипотеки и ипотеки под ИЖС. Кроме того, в регионе предусмотрены социальные выплаты на строительство объектов ИЖС в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также хорошим стимулом для завершения строительства объектов ИЖС стала программа догазификации населенных пунктов, — комментировал Колмаков.
больше, чем за аналогичный период 2021 года. Однако аналитики ЕРЗ отметили, что второй месяц подряд площадь введенного жилья в регионе падает. В ноябре в области введены 65,4 тысячи кв. м жилья. Это на 64,0% или на 116,5 тысячи кв. м меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Причем падение происходит за счет многоквартирного жилья.
— В ноябре 2022 года в Новосибирской области застройщиками введены 50,3 тысячи кв. м многоквартирных домов, что на 50,4% или на 51,2 тысячи кв. м меньше аналогичного значения за тот же период 2021 года, — отмечают аналитики ЕРЗ. — Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году также наблюдается в Новосибирской области второй месяц подряд.
Эксперты ЦИАН также отмечают, что потенциальный спрос на первичном рынке недвижимости в целом по России в 2022 году упал на четверть (-26%) по сравнению с 2021 годом. В Новосибирске за 11 месяцев спрос снизился на 25%. При этом по стране наблюдалось резкое замедление роста стоимости квадратного метра. В 2021 году по России «квадрат» подорожал в среднем на 30%, в 2022 году с января по первую декаду декабря рост средних цен составил 10%.
Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко ключевым вызовом 2022 года назвал рост учетной ставки ЦБ и санкционное давление.
— В связи с санкциями с рынка пропали комплектующие, стройматериалы, инженерная техника. Решить эти вопросы удалось, но не без потерь. Из-за роста учетной ставки резко упал спрос на квартиры, при этом произошло удорожание многих материалов и изделий. Апрель-июнь рынок фактически стоял, продажи жилья были заморожены, строительство в рамках госконтрактов тоже затормозилось, — комментирует Федорченко. — Благодаря тому, что и застройщики, и власти достаточно активно включились в работу, в том числе по вопросам ценообразования, удалось добиться перерасчета по ряду контрактов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, в том числе строительством социальных объектов. Удалось перенести сроки сдачи объектов в тех случаях, где контракт не получилось вовремя реализовать из-за срыва срока поставок. К концу года ситуацию удалось стабилизировать. На жилищном рынке ключевую роль сыграла льготная ипотека.
Кроме того, по словам собеседника редакции, к концу года удалось решить все вопросы, связанные со строительными материалами и инженерным оборудованием: были найдены альтернативные поставщики внутри России и дружественных странах, выстроены новые логистические цепочки, отлажена система расчетов.
— Стройка — достаточно инерционная отрасль. Поэтому все, что мы видим сейчас, было заложено в проекты 3-4 года назад. Кроме того, новосибирские застройщики всегда были достаточно прогрессивны как с точки зрения архитектуры, внутреннего наполнения объектов, так и благоустройства, — говорит Максим Федорченко.
— В связи с тем, что появился механизм КРТ, застройщики начинают мыслить более широкими категориями. Отходят от точечной застройки и думают о застройке районами. Наблюдать за этим очень интересно, — говорит эксперт. — Раньше проекты районами реализовывали единицы, а сейчас девелоперы целенаправленно изучают именно крупные участки, оценивают необходимость строительства не только жилья, но инфраструктуры: дорог, школ, детских садов и т.д. Это интересно.
По словам Максима Федорченко, такая стратегия строительства сегодня поддерживается на федеральном уровне, когда еще на этапе планирования регион, муниципалитет и застройщик делают мастер-план участка и уже точно знают, как он будет застроен.
— Очевидно, что застройщики смогли зайти в такие проекты после появления длинных денег в виде эскроу-счетов и проектного финансирования. У качественных застройщиков появилось хорошее финансовое плечо, которое позволяет им замахиваться на новые проекты, — поясняет эксперт.
Самым ярким проектом региона в строительстве в 2022 году Максим Федорченко назвал ледовый дворец спорта.
Кроме того, эксперт обратил внимание на благоустройство территории вокруг ЛДС. По его словам, эта площадка в перспективе станет еще одной визитной карточкой Новосибирска.
Перспективы развития строительной отрасли Максим Федорченко оценивает достаточно оптимистично.
Минстрой Новосибирской области тоже смотрит в 2023 год с оптимизмом.
— Есть хорошие перспективы на следующие годы — с начала 2022 года выданы 169 разрешений на строительство 272 многоквартирных домов общей площадью около 1 млн кв. м. Это задел на будущее, — отмечал на пресс-конференции Алексей Колмаков.
Ранее редакция рассказывала о том, что подрядчиков на комплексную застройку территории жилмассива «Клюквенный» будут выбирать в 2023 году.
Иллюстрация – с сайта правительства Новосибирской области
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