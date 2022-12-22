Тренд 2022 года — комплексное развитие территории

Пока выше плана

В Новосибирской области в 2022 году сохраняется позитивная динамика в строительстве. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской области. По итогам 10 месяцев в регионе построены почти 2 млн кв. м жилья. По этому показателю область традиционно входит в топ-10 регионов страны и занимает первое место среди субъектов СФО.

В правительстве также напоминают, что одобрена заявка Новосибирской области на дополнительные средства из федерального бюджета на расселение аварийного жилья в Новосибирске, Татарске, Новосибирском районе, где за 2 года планируется переселить более 2,3 тысячи человек, что тоже скажется на темпах ввода нового жилья. Кроме того, в регионе активно ведется строительство социальных объектов — в текущем году запланирован ввод в эксплуатацию около 40 новых объектов социальной инфраструктуры.

— Сегодня наша главная задача, которая ставится на федеральном уровне, — не допустить остановки строительства, чтобы граждане получили свои квартиры в срок, а строительство социальных объектов было продолжено и завершено в установленные сроки. Наш регион справляется с этой задачей, — говорил на пресс-конференции в ноябре министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Важной тенденцией 2022 года министр назвал увеличение в общей структуре введенного жилья объема и доли индивидуального жилищного строительства. Если в последние 5 лет — с 2017 по 2021 год — доля ИЖС составляла в среднем 31%, то в этом году — 38%.

— Такая положительная динамика обусловлена введением ипотечных программ при строительстве объектов ИЖС: сельской ипотеки и ипотеки под ИЖС. Кроме того, в регионе предусмотрены социальные выплаты на строительство объектов ИЖС в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Также хорошим стимулом для завершения строительства объектов ИЖС стала программа догазификации населенных пунктов, — комментировал Колмаков.

— В ноябре 2022 года в Новосибирской области застройщиками введены 50,3 тысячи кв. м многоквартирных домов, что на 50,4% или на 51,2 тысячи кв. м меньше аналогичного значения за тот же период 2021 года, — отмечают аналитики ЕРЗ. — Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году также наблюдается в Новосибирской области второй месяц подряд.

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), в январе-ноябре 2022 года в Новосибирской области введены 2 050,6 тысячи кв. м жилья. Это на 27,6% или на 443,4 тысячи кв. м больше , чем за аналогичный период 2021 года. Однако аналитики ЕРЗ отметили, что второй месяц подряд площадь введенного жилья в регионе падает. В ноябре в области введены 65,4 тысячи кв. м жилья. Это на 64,0% или на 116,5 тысячи кв. м меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Причем падение происходит за счет многоквартирного жилья.

Эксперты ЦИАН также отмечают, что потенциальный спрос на первичном рынке недвижимости в целом по России в 2022 году упал на четверть (-26%) по сравнению с 2021 годом. В Новосибирске за 11 месяцев спрос снизился на 25%. При этом по стране наблюдалось резкое замедление роста стоимости квадратного метра. В 2021 году по России «квадрат» подорожал в среднем на 30%, в 2022 году с января по первую декаду декабря рост средних цен составил 10%.

Вызовы-2022

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО») Максим Федорченко ключевым вызовом 2022 года назвал рост учетной ставки ЦБ и санкционное давление.

— В связи с санкциями с рынка пропали комплектующие, стройматериалы, инженерная техника. Решить эти вопросы удалось, но не без потерь. Из-за роста учетной ставки резко упал спрос на квартиры, при этом произошло удорожание многих материалов и изделий. Апрель-июнь рынок фактически стоял, продажи жилья были заморожены, строительство в рамках госконтрактов тоже затормозилось, — комментирует Федорченко. — Благодаря тому, что и застройщики, и власти достаточно активно включились в работу, в том числе по вопросам ценообразования, удалось добиться перерасчета по ряду контрактов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, в том числе строительством социальных объектов. Удалось перенести сроки сдачи объектов в тех случаях, где контракт не получилось вовремя реализовать из-за срыва срока поставок. К концу года ситуацию удалось стабилизировать. На жилищном рынке ключевую роль сыграла льготная ипотека.

Кроме того, по словам собеседника редакции, к концу года удалось решить все вопросы, связанные со строительными материалами и инженерным оборудованием: были найдены альтернативные поставщики внутри России и дружественных странах, выстроены новые логистические цепочки, отлажена система расчетов.

Тренды-2022

— Стройка — достаточно инерционная отрасль. Поэтому все, что мы видим сейчас, было заложено в проекты 3-4 года назад. Кроме того, новосибирские застройщики всегда были достаточно прогрессивны как с точки зрения архитектуры, внутреннего наполнения объектов, так и благоустройства, — говорит Максим Федорченко.

— В связи с тем, что появился механизм КРТ, застройщики начинают мыслить более широкими категориями. Отходят от точечной застройки и думают о застройке районами. Наблюдать за этим очень интересно, — говорит эксперт. — Раньше проекты районами реализовывали единицы, а сейчас девелоперы целенаправленно изучают именно крупные участки, оценивают необходимость строительства не только жилья, но инфраструктуры: дорог, школ, детских садов и т.д. Это интересно.

При этом, по его словам, на рынке четко прослеживается новый тренд — на комплексное развитие территории.

По словам Максима Федорченко, такая стратегия строительства сегодня поддерживается на федеральном уровне, когда еще на этапе планирования регион, муниципалитет и застройщик делают мастер-план участка и уже точно знают, как он будет застроен.

— Очевидно, что застройщики смогли зайти в такие проекты после появления длинных денег в виде эскроу-счетов и проектного финансирования. У качественных застройщиков появилось хорошее финансовое плечо, которое позволяет им замахиваться на новые проекты, — поясняет эксперт.

Самые-самые

Самым ярким проектом региона в строительстве в 2022 году Максим Федорченко назвал ледовый дворец спорта.

— Это уникальное сооружение с ярко выраженной архитектурой. Да, его строительство выпало на сложный период, а пик санкционного давления пришелся на то время, когда нужно было поставлять и устанавливать инженерное оборудование. Но объект все-таки достраивается. Надеюсь, что вскоре он будет введен в эксплуатацию несмотря на все трудности, — говорит собеседник редакции. — Он интересен для региона даже несмотря на отмену Молодежного чемпионата мира по хоккею, так как у нас проходит много внутренних соревнований, сибиряки любят хоккей, плюс на арене можно будет проводить масштабные культурные мероприятия.

Кроме того, эксперт обратил внимание на благоустройство территории вокруг ЛДС. По его словам, эта площадка в перспективе станет еще одной визитной карточкой Новосибирска.

К чему готовиться?

Перспективы развития строительной отрасли Максим Федорченко оценивает достаточно оптимистично.

— До середины декабря отрасль очень тревожила перспектива отмены льготной ипотеки. Предполагалось, что ее оставят только для малых городов. Застройщики опасались, что из-за отмены льготной ипотеки банки будут вводить ограничения по проектному финансированию, а значит, под угрозой окажется реализация проектов, в том числе в рамках комплексного развития территорий. К счастью, обошлось, и на уровне главы государства принято решение о продлении льготной ипотеки до середины 2024 года. Для отрасли это очень важно, — подчеркивает Федорченко.

Минстрой Новосибирской области тоже смотрит в 2023 год с оптимизмом.

— Есть хорошие перспективы на следующие годы — с начала 2022 года выданы 169 разрешений на строительство 272 многоквартирных домов общей площадью около 1 млн кв. м. Это задел на будущее, — отмечал на пресс-конференции Алексей Колмаков.

Ранее редакция рассказывала о том, что подрядчиков на комплексную застройку территории жилмассива «Клюквенный» будут выбирать в 2023 году.