ВТБ стремится стать лучшим на рынке финансовым партнером в реализации крупных инвестпроектов

Основной целью корпоративно-инвестиционного блока, которая заявлена в Стратегии ВТБ на 2024-2026 годы, является финансовое сопровождение структурных изменений и нового инвестиционного этапа в экономике, сообщила пресс-служба банка.

При этом, в соответствии с поставленными задачами, банк стремится стать лучшим на рынке финансовым партнером в реализации крупных инвестпроектов, а также сохранить свои позиции в инвестиционном банковском бизнесе.

По словам члена правления, руководителя блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталия Сергейчука, на рынке корпоративно-инвестиционного банковского бизнеса сложилось сразу два важных тренда, которые способствуют дальнейшему росту.

— С одной стороны, существенное сокращение источников международного финансирования для крупнейших корпораций дает крупным российским банкам возможность развития отношений с ними. С другой стороны, необходимость в усилении роли рынка внутреннего капитала в качестве одного из источников долгосрочного фондирования создает уникальные условия для развития брокерского бизнеса, структурных продуктов, консультирования в рамках размещений долгового и акционерного капитала, — пояснил эксперт.

Следует отметить, что стратегия ВТБ в большой степени сфокусирована на значительный рост – до 15% – доли в обслуживании внешнеэкономической деятельности корпоративных клиентов в мягких валютах, рост объемов клиентской конверсии и деривативов, торгового финансирования.

Кроме того, кредитная организация планирует нарастить долю рынка брокерского обслуживания физлиц за счет развития продуктового предложения для физлиц и корпоративных клиентов, а также повышения качества клиентского сервиса.

Наряду с этим, для банка немаловажно сохранить доли рынка кредитования, «дешевые» депозиты и текущие счета.