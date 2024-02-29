МЧС Новосибирска запретило выезжать на лед с 1 марта

С 1 марта МЧС по Новосибирской области вводит запрет выезда на лед.
Исключение составляют только ледовые переправы в Ордынском районе.
― Для недопущения происшествий на льду водоемов с 1 марта выезд на ледовое покрытие вне ледовых переправ на всех средствах передвижения, включая снегоходы и мотособаки, запрещён. Данный запрет регламентирован Правилами охраны жизни людей на водных объектах и не распространяется на суда на воздушной подушке и аэроботы, ― рассказали в ведомстве.
Спасатели предупреждают, что с началом весны структура льда начинает меняться. Он становится хрупким и опасным, на реках появляются полыньи и трещины. Всем рыбакам стоит быть более внимательными и не рисковать своей жизнью, выезжая на лед на автомобилях.
― С учётом того, что река Обь в черте города в ближайшие дни снова вскроется, выходить на нее запрещено, ― говорит Юрий Карпов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Новосибирской области.
Ранее редакция рассказывала, что спасатели попросили не приближаться к середине Оби в Новосибирске, так как на реке вскрылся лед.
Фото с сайта МЧС по Новосибирской области.
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