Новосибирская ТЭЦ-3 начала отгрузку золы-уноса для строительной отрасли

Новосибирская ТЭЦ-3 начала отгрузки золы-уноса. В феврале первые партии продукта сгорания угля были отправлены для завода «Технофлекс» компании «Технониколь».

Как сообщили в СГК, в 2024 году планируЮтся поставки золы со станции в объеме не менее семи тысяч тонн, в дальнейшей перспективе объем поставок будет увеличен до 15 тысяч тонн ежегодно.

Основную часть золы-уноса в целом по регионам присутствия СГК используют производители строительных блоков, гидроизоляционных материалов, бетонов и железобетонных изделий. Остальной объем вторсырья идет на производство сухих строительных смесей, цемента, смесей для нефтяных компаний и других. Общий объем продаж по итогам 2023 года составил 623 тысячи тонн с приростом 6% к 2022-му.

— В настоящее время отгружаем с ТЭЦ-3 по одной автоцистерне в день — в среднем 30 тонн — для завода «Технофлекс» компании «Технониколь». Завод планирует увеличить объемы закупок. Есть интерес к поставкам и со стороны других потребителей, например, бетонных заводов, производителей газобетонных блоков и ЖБИ-изделий, — рассказала начальник отдела по реализации дирекции по реализации золошлаковых материалов СГК Анастасия Ефремова.

Напомним, до сих пор в Новосибирске был один поставщик золы-уноса — ТЭЦ-5. По итогам 2023 года станция отгрузила 75 тысяч тонн. Это треть от всего объема образованной золы.

У ТЭЦ-3 возможность отгрузок золы-уноса появилась с вводом нового автоматизированного оборудования для отгрузки сырья. Также впервые в Новосибирске на станции был построен силос для хранения золы — вместимостью 105 кубометров.

— Наличие силоса позволяет обеспечить накопление объема золы, которого хватит для загрузки примерно трех цементовозов. В зимнее время при работе двух котлов (третий в резерве) в силос будет загружаться 50-60 тонн золы ежесуточно, а летом — 30-40 тонн продукта, — уточнили в СГК.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская ТЭЦ-5 в 2023 году увеличила поставки золы-уноса на 21%.