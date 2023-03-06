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«Ликстрой» выиграл тендер на строительство школы в Кудряшовском

  • 06/03/2023, 11:15
строительство школ в Новосибирской области
В 2022 года компания выигрывала торги на строительство школы № 57 в Новосибирске, но в декабре контракт был расторгнут.

Стал известен победитель аукциона на строительство школы в дачном поселке Кудряшовский. Им стало ООО «Ликстрой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, а конкурсе приняли участие четыре   компании.

— По результатам подведения итогов определения поставщика победителем аукциона признается участник закупки с ценовым предложением 690,1 млн руб, — говорится в документе.

Стартовая цена контракта составляла 780 млн рублей. Известно, что сейчас на участке, где предполагается строительство школы располагался гаражный кооператив «Сосна».

Школы Новосибирска

Новосибирску необходимо за четыре года построить 20 школ

Напомним, этажность, площадь и прочие детали новой школы станут известны в ходе проектирования учебного заведения. Определено, что школа должна быть рассчитана на 550 учеников (наполняемость 22 класса на 25 чел. с нормативной площадью учебных кабинетов — не менее 2,5 кв.м на обучающегося, специальных кабинетов и лабораторий по естественным наукам — не менее 3,0 кв.м на обучающегося).

Кроме того, при проектировании школы подрядчик должен предусмотреть зону отдыха с площадками, физкультурно-спортивную зону, площадку для проведения общешкольных мероприятий и хозяйственную зону.

Подрядчик должен выполнить архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания до 30 июля 2023 года, а рабочую документацию разработать до 31 августа 2023 года. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию объект необходимо не позднее 20 ноября 2024 года.

Напомним, в 2022 году ООО «Ликстрой» стало подрядчиком строительства школы № 57 на улице Авиастроителей в Новосибирске. В декабре мэрия расторгла контракт с организацией. Тогда в пресс-центре городской администрации уточняли, что «на этапе строительно-монтажных работ подрядчик осознал, что не сможет выполнить работы в рамках контракта».

По данным Seldon.Basis, ООО «Ликстрой» зарегистрировано в Новосибирске в 2015 году. Уставной капитал компании составляет четыре млн рублей. Учредитель — Наталья Фазлыева. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Согласно отчетности за 2021 год, выручка организации составила 139,6 млн рублей (+298% за год), чистая прибыль — 948 тыс. рублей (-27.5% или 221 млн рублей за год). Компания заключила 20 контрактов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Директором компании является Виктор Шарипов.

 

Ранее редакция сообщала, что глава Минпросвещения РФ раскритиковал темпы строительства и ремонта школ в Омске. 

Фото: pixabay.com, автор — stocksnap

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Школы в Новосибирске Строительство школ


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