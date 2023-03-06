«Ликстрой» выиграл тендер на строительство школы в Кудряшовском

Стал известен победитель аукциона на строительство школы в дачном поселке Кудряшовский. Им стало ООО «Ликстрой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, а конкурсе приняли участие четыре компании.

— По результатам подведения итогов определения поставщика победителем аукциона признается участник закупки с ценовым предложением 690,1 млн руб, — говорится в документе.

Стартовая цена контракта составляла 780 млн рублей. Известно, что сейчас на участке, где предполагается строительство школы располагался гаражный кооператив «Сосна».

Напомним, этажность, площадь и прочие детали новой школы станут известны в ходе проектирования учебного заведения. Определено, что школа должна быть рассчитана на 550 учеников (наполняемость 22 класса на 25 чел. с нормативной площадью учебных кабинетов — не менее 2,5 кв.м на обучающегося, специальных кабинетов и лабораторий по естественным наукам — не менее 3,0 кв.м на обучающегося).

Кроме того, при проектировании школы подрядчик должен предусмотреть зону отдыха с площадками, физкультурно-спортивную зону, площадку для проведения общешкольных мероприятий и хозяйственную зону.

Подрядчик должен выполнить архитектурно-строительное проектирование и инженерные изыскания до 30 июля 2023 года, а рабочую документацию разработать до 31 августа 2023 года. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию объект необходимо не позднее 20 ноября 2024 года.

Напомним, в 2022 году ООО «Ликстрой» стало подрядчиком строительства школы № 57 на улице Авиастроителей в Новосибирске. В декабре мэрия расторгла контракт с организацией. Тогда в пресс-центре городской администрации уточняли, что «на этапе строительно-монтажных работ подрядчик осознал, что не сможет выполнить работы в рамках контракта».

По данным Seldon.Basis, ООО «Ликстрой» зарегистрировано в Новосибирске в 2015 году. Уставной капитал компании составляет четыре млн рублей. Учредитель — Наталья Фазлыева. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Согласно отчетности за 2021 год, выручка организации составила 139,6 млн рублей (+298% за год), чистая прибыль — 948 тыс. рублей (-27.5% или 221 млн рублей за год). Компания заключила 20 контрактов на сумму 2,8 миллиарда рублей. Директором компании является Виктор Шарипов.

Ранее редакция сообщала, что глава Минпросвещения РФ раскритиковал темпы строительства и ремонта школ в Омске.