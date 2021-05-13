FinExpertiza: почти 25% россиян относятся к категории малообеспеченных

— В коронавирусном 2020 году 24,6% населения России, или 36 млн человек, имели доход ниже 60% от медианного. Таким образом, четверть российского населения можно отнести к категории малообеспеченных — согласно международной методологии, люди с соответствующими доходами рискуют столкнуться с бедностью, — отмечается в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Таких россиян в два раза больше, чем «официально бедных» — под российское определение бедности подпадают лица, чей ежемесячный доход не дотягивает до прожиточного минимума.

Эксперты отмечают, что медианный доход является более релевантным показателем для оценки благосостояния основной части населения по сравнению со средним доходом, поскольку последний завышается из-за заработков богатых граждан.

— В 2020 году в Новосибирской области медианный доход составил 24,8 тыс. руб., 60% от этой суммы — 14,8 тыс. руб., 50% — 13,5 тыс. руб. Прожиточный минимум в регионе — 11,9 тыс. руб., — уточняется в результатах исследования.

По оценкам экспертов, из-за существенного территориального имущественного расслоения медианный доход от региона к региону отличается в 4,8 раза, в то время как региональные прожиточные минимумы разнятся лишь в 2,6 раза, — отмечают эксперты.