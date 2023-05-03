Космонавту Анне Кикиной присвоят звание «Почетный житель Новосибирска»

Мэрия Новосибирска опубликовала проект решения депутатов о «Присвоении звания почетный житель города» девяти новосибирцам, в числе которых космонавт Анна Кикина.

Согласно документу, звание могут присвоить: космонавту-испытателю Анне Кикиной, директору «Гимназии № 1» Виктору Косьяненко, директору Ассоциации «Некоммерческое партнерство баскетбольный клуб «Динамо» Ирине Минх, президенту Фонда поддержки Транссибирского Арт-Фестиваля Вадиму Репину, советнику директора Новосибирского филиала общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» Виталию Томилову, председателю Контрольно-счетной палаты города Новосибирска Геннадию Шилохвостову, а также художественному руководителю общества с ограниченной ответственностью «Киностудия Азия-фильм» Владимиру Эйснеру.

Директору Новосибирского приборостроительного завода Борису Галущаку и основоположнику космонавтики Юрию Кондратюку звание присвоили посмертно.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск включится во всероссийскую турпрограмму городов трудовой доблести и славы.