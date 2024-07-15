ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30%

Более половины выдач пришлось на ипотеку, 400 млрд рублей — на кредиты наличными и 305 млрд рублей — на автокредиты, пояснили в пресс-службе банка.
Пиковым месяцем в первом полугодии стал июнь, поскольку спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением господдержки-2020 и перезапуском «семейной» ипотеки. По итогам полугодия объем продаж ипотеки превысил 725 млрд рублей — с начала года ее оформили свыше 144 тысяч клиентов ВТБ.
Отмечается, что выдачи кредитов наличными превысили 400 млрд руб. Это чуть менее трети в общем объеме продаж. В автокредитовании было заключено почти 220 тысяч сделок на 305 млрд руб, что уже превышает результат за весь минувший год.
— Во втором полугодии рынок будет адаптироваться к новой кредитной реальности, влияние на которую может оказать дополнительное повышение ключевой ставки, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
Фото: freepik.com /Автор: freepik
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