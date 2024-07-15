ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30%

Более половины выдач пришлось на ипотеку, 400 млрд рублей — на кредиты наличными и 305 млрд рублей — на автокредиты, пояснили в пресс-службе банка.

Пиковым месяцем в первом полугодии стал июнь, поскольку спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением господдержки-2020 и перезапуском «семейной» ипотеки. По итогам полугодия объем продаж ипотеки превысил 725 млрд рублей — с начала года ее оформили свыше 144 тысяч клиентов ВТБ.

Отмечается, что выдачи кредитов наличными превысили 400 млрд руб. Это чуть менее трети в общем объеме продаж. В автокредитовании было заключено почти 220 тысяч сделок на 305 млрд руб, что уже превышает результат за весь минувший год.