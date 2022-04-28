Закон об особо охраняемых территориях суд отправил на доработку

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил иск новосибирских общественников, признав противозаконными нормы областного законодательства, касающиеся создания особо охраняемых природных территорий. Речь идет о выделении отдельной категории особо охраняемых природных территориях — лесных парках. Напомним, что, по мнению истцов, данные нормы областного законодательства входят в противоречие с нормами законодательства федерального, содержат коррупциогенный фактор.

— Фактически решение о создании лесного парка должно было приниматься единолично правительством области, что не соответствовало федеральному законодательству и содержало коррупциогенные факторы, — сообщают в общественной организации «Сибирское экологическое содружество». — Также не был предусмотрен учет предложений граждан, общественных объединений по организации лесного парка, что противоречило Градостроительному кодексу РФ. Вводимая законом Новосибирской области статья содержала дополнительную административную процедуру «принятие решения о необходимости создания», не предусмотренную федеральным законодательством и влекущую дополнительные ограничения.

— Законопроект об ООПТ актуален для нашего региона, способен принести жителям пользу, — говорит Митрофанов. — Но мы надеемся, что новый закон будет доработан с учетом наших комментариев, например появятся нормы, которые будут обязывать правительство согласовывать действия с органами местного самоуправления, общественностью, гражданами, НКО. Эти нормы не транслировались в региональный закон. Также надеемся, что закон будет принят с учетом соблюдения прав людей, земля которых окажется на особо охраняемых территориях.

Теперь, как поясняет председатель правления «Сибирского экологического содружества» Евгений Митрофанов, закон отправится областным парламентариям на доработку.

Напомним, что закон об особо охраняемых природных территориях был принят Заксобранием области в двух чтениях в феврале прошлого года. Некоторые из депутатов выступили с критикой в его адрес.

Ранее редакция сообщала, что «лесной» закон расколол новосибирских общественников. А губернатор не исключал, что в Заельцовском бору появятся профильные инвесторы.