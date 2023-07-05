Рекламодателям

ВТБ: в первом полугодии выдачи автокредитов в Сибири составили 4,4 млрд рублей

  • 05/07/2023, 17:26
лиенты ВТБ в Сибирском федеральном округе в июне заключили свыше 1,3 тысяч сделок на приобретение автомобилей, на сумму около 1,5 млрд рублей.

Это на 30% превышает результат мая. Всего с начала года банк оформил 4,4 тысяч автокредитов на сумму около 4,4 млрд рублей, в 2,6 раза «обогнав» результат первого полугодияавторыное 2022 года. Регионами-лидерами в Сибири по объему выданных ВТБ средств в июне стали Красноярский край (более 392 млн рублей), Новосибирская область (свыше 254 млн рублей), а также Иркутская область (более 252 млн рублей).

На фоне сохраняющегося  дефицита предложения новых автомобилей, основной спрос заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. В июне доля таких транспортных средств в структуре выдач ВТБ составила 75% сделок, увеличившись еще на 1 пп с мая и на 21 пп с начала года.

В условиях роста стоимости новых машин продолжает незначительно расти средний размер одного автокредита. По итогам июня в Сибири в структуре выдач ВТБ показатель составил 1,14 млн рублей, увеличившись на 5% к показателю мая.

«Новосибирская область традиционно входит в топ-регионов Сибири по показателям розничного кредитования банка ВТБ. По итогам шести месяцев мы наблюдаем растущий спрос на автокредитование среди жителей региона. За первое полугодие банк ВТБ предоставил порядка 780 млн рублей на приобретение автомобилей, что более чем вчетверо превышает показатели шести месяцев прошлого года. Июнь стал самым активным месяцем по темпам продаж, жители Новосибирской области оформили автокредиты на сумму более 250 млн рублей. По-прежнему стимулирующими факторами спроса выступают госпрограммы развития отечественного автопрома, а также растущие поставки китайских брендов», – прокомментировал управляющий ВТБ по Новосибирской области Сергей Никулин.

С точки зрения марок наибольшей популярностью у покупателей новых машин пользуются автомобили Lada – c ними в январе-июне ВТБ проводил около четверти кредитных сделок. Далее в списке следуют Kia  с долей в выдачах 8,8%, Omoda – 7,6%, Hyundai  – 7,1 %. Замыкает топ-5  Changan, впервые вошедший в список лидеров ( около 4% сделок).

В целом по оценке ВТБ, за первое полугодие выдачи автокредитов в России достигли 600 млрд рублей, на 13% превысив результат половины рекордного 2021 года. Июнь также отмечен историческим показателем: на покупку транспортных средств россияне получили в банках около 125 млрд рублей. Предыдущий пик продаж за отдельный месяц пришелся на май – порядка 118 млрд рублей.

Фото https:freepik.com/author/wirestock

498

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : купить авто ВТБ автомобильный рынок


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Победные одеяла и квадроциклы в зону СВО отправили бизнесмены Новосибирской области
5/07/23 18:00
В ходе СВО погиб отец двоих детей из Краснозерского района Новосибирской области
3/07/23 11:45
В ходе спецоперации погиб новосибирец- отец семерых детей
1/07/23 14:18

Актуальный разговор

Сергей Максимов, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)

Сергей Максимов: В Новосибирске концентрируются 79% складских комплексов класса А и Б в Сибири

Регион получит новые возможности в связи с формированием новых логистических маршрутов.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Сын Василия Юрченко построит на предприятии, которое возглавляет отец, столовую

05/07/2023, 19:04

Возможным покупателем российских активов Danone называют Экониву, головной офис которой находится в Германии

05/07/2023, 18:23

Победные одеяла и квадроциклы в зону СВО отправили бизнесмены Новосибирской области

05/07/2023, 18:00

Новосибирская компания стала новым резидентом кластера информационных технологий Сколково

05/07/2023, 17:57
Популярное

В России предложено ввести дополнительный сбор с авиапассажиров

05/07/2023, 15:10

Осужденные за особо тяжкие преступления теперь могут раньше ходатайствовать о переводе в колонию-поселение

05/07/2023, 10:15

С 1 сентября в школах планируется ввести обязательное трудовое воспитание

05/07/2023, 09:24

Новости компаний

АО «РЭС» активно готовит электросети к зиме – ремонтная программа идет с перевыполнением

05/07/2023, 15:18

ВТБ: в первом полугодии выдачи автокредитов в России составили рекордные 600 млрд рублей

04/07/2023, 17:58

Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Катя Адушкина и другие звезды на премьере сериала «Библиотекарь»

04/07/2023, 16:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска