ВТБ: во втором квартале продажи ипотеки удвоятся

Согласно прогнозам ВТБ, во втором квартале текущего года граждане получат в ипотеку почти 2 трлн руб, что в два раза больше, чем в первом квартале. При этом общий объем продаж по итогам полугодия может составить примерно 60% от всех выдач в этом году, говорит заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Большая доля клиентов, которые планировали улучшить свои жилищные условия в этом году, в связи с завершением основной программы господдержки, предпочтут провести сделки до конца первого полугодия. Поэтому максимальная оживленность заемщиков придется на июнь, а итоговый результат первого полугодия (порядка 3 трлн руб) будет сопоставим с первой половиной прошлого года. Однако со второго полугодия рынок жилищного кредитования скорее всего начнет «охлаждаться».

— Господдержка выполнила свою главную функцию, и теперь рынку пора возвращаться к самостоятельному развитию, а льготные программы сфокусировать на поддержке семей с детьми и стратегических для государства регионах – например, Дальнего Востока и Арктики. Во втором полугодии сегмент ипотеки будет перестраиваться, и объемы продаж в целом за год будут ниже прошлогодних. Дальнейший рост рынка во многом будет зависеть от снижения базовых ставок и перезапуска программ рефинансирования, — отметил Георгий Горшков.

По сведениям пресс-службы кредитной организации, ВТБ в первом квартале текущего года заключил почти на 15% ипотечных сделок больше, чем год назад — 50,7 тыс. Их совокупный объем (в сравнении с первым кварталом минувшего года) вырос на 10% и превысил 251 млрд руб, что составило примерно четверть от всех продаж на рынке. В результате банк стал драйвером сегмента с долей 36,3%, нарастив ее на 18,6 п.п. с начала года. Основной спрос клиентов был сосредоточен на программах с господдержкой, по которым банк провел около 70% сделок.

Ожидается, что по итогам апреля спрос на ипотеку среди клиентов ВТБ может составить более 130 млрд рублей, наряду с этим, внимание заемщиков, как и раньше, будет в большей степени уделяться рынку новостроек.