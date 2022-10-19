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ВТБ выдал 375 млрд рублей по льготным ипотечным программам

  • 19/10/2022, 16:51
Наибольшим спросом пользуется основная программа господдержки, по которой выдается каждый второй льготный кредит

С начала 2022 года ВТБ оформил по программам с государственным субсидированием 74 тысячи жилищных кредитов почти на 375 млрд рублей.ипотека

Основной объем продаж жилищных кредитов по ипотеке с господдержкой, действующей с 2020 года, традиционно приходится на Москву и область, где заемщики получили с начала года почти 80 млрд рублей. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область, здесь на покупку недвижимости с господдержкой выдано свыше 20 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также вошли Краснодарский край (14 млрд рублей), Республика Татарстан (7,6 млрд) и Ростовская область (5 млрд).

Серьезным спросом среди заемщиков ВТБ также пользуется «семейная ипотека». В нынешнем году сделки по ней оформили более 32 тысяч клиентов на общую сумму свыше 174 млрд рублей. Здесь наибольший объем сделок также приходится на Московский регион (68 млрд), Санкт-Петербург с областью (25 млрд) и Краснодарский край (15 млрд). За ними следует Республика Татарстан, (9 млрд) и Новосибирская область (3,9 млрд).

В рамках собственной программы ВТБ для многодетных заемщиков, по которой предоставляется дисконт к государственной «семейной ипотеке», объем выдач превысил 3,5 млрд рублей. С момента запуска программы в начале июля ВТБ провел по ней сделки уже в 65 регионах.

— В текущих условиях льготная ипотека снова выходит на первый план у потенциальных заемщиков, — комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. — По нашим расчетам, в ближайшие месяцы доля льготных сделок точно превысит 50% в продажах, и к концу года мы преодолеем отметку в 400 млрд рублей выданных кредитов.

Фото pexels.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : кредит на недвижимость ипотека ВТБ


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