Рекламодателям

Компании Новосибирской области могут получить кредит без залога

  • 19/10/2022, 17:01
Банк «Левобережный» выдает юридическим лицам и ИП кредиты «Бизнес в области» под поручительство Фонда развития малого и среднего предпринимательства НСО.

Оформить беззалоговый кредит могут компании МСБ, зарегистрированные в Новосибирской области, кроме города Новосибирска. Сумма – от 500 тысяч до 3 млн рублей, срок – до 5новости сегодня лет. Кредит обеспечивается поручительством Гарантийного фонда НСО в объеме 70 % от суммы. Целью кредитования может быть пополнение оборотных средств, инвестиции или рефинансирование ссудной задолженности в другом банке.

Отсрочка погашения основного долга составляет от 3 до 6 месяцев. Выдача средств возможна в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи. Решение по кредитованию банк принимает в течение рабочего дня.

Уточнить подробности и подать заявку на кредит «Бизнес в области» можно на сайте и в ОНЛАЙН-офисе. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» для юридических лиц.

Больше новостей для бизнеса читайте в телеграм-канале банка.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото pinterest.com

86

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредит без залога Банк Левобережный


Спецоперация на Украине

В Белгороде в объекты инфраструктуры попал снаряд
19/10/22 15:58
Андрей Травников: Перед нами не ставят задачу вести мобилизацию с превышением плана
19/10/22 15:27
Как рынок труда отреагировал на частичную мобилизацию
19/10/22 10:35

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

Четвертая попытка обанкротить ЛДСК

19/10/2022, 15:34

Андрей Травников: Перед нами не ставят задачу вести мобилизацию с превышением плана

19/10/2022, 15:27

В области планируют массовые новогодние мероприятия, но без «излишеств»

19/10/2022, 13:21

Открыта регистрация на программу «Магазин у дома: наука выживания»

19/10/2022, 12:51
Популярное

В Белгороде в объекты инфраструктуры попал снаряд

19/10/2022, 15:58

Что ждет Россию в ближайшем будущем: мнения старейших прорицателей и современных астрологов

19/10/2022, 14:32

Из Новосибирска открывают прямой рейс на Пхукет

19/10/2022, 13:19

Новости компаний

ВТБ выдал 375 млрд рублей по льготным ипотечным программам

19/10/2022, 16:51

Кредитный портфель малого бизнеса в Сибири вырос на 23%

19/10/2022, 12:58

ВТБ запускает таможенно-логистические сервисы под ключ для клиентов СМБ

19/10/2022, 11:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска