Компании Новосибирской области могут получить кредит без залога

Оформить беззалоговый кредит могут компании МСБ, зарегистрированные в Новосибирской области, кроме города Новосибирска. Сумма – от 500 тысяч до 3 млн рублей, срок – до 5 лет. Кредит обеспечивается поручительством Гарантийного фонда НСО в объеме 70 % от суммы. Целью кредитования может быть пополнение оборотных средств, инвестиции или рефинансирование ссудной задолженности в другом банке.

Отсрочка погашения основного долга составляет от 3 до 6 месяцев. Выдача средств возможна в форме кредита или кредитной линии с лимитом выдачи. Решение по кредитованию банк принимает в течение рабочего дня.

Уточнить подробности и подать заявку на кредит «Бизнес в области» можно на сайте и в ОНЛАЙН-офисе. За консультацией обращайтесь по телефону 8-800-3333-555, к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный» для юридических лиц.

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