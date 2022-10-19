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В Белгороде в объекты инфраструктуры попал снаряд

  • 19/10/2022, 15:58
обстрелы территории России
Как отмечает губернатор региона, разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города.

В один из объектов инфраструктуры в Белгороде попал снаряд, сообщил в телеграмм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

— Разрушения незначительные, они не повлияют на работу энергообеспечения города. Все оперативные службы выехали на место для устранения последствий, — отметил Гладков в Телеграмм-канале.

По его словам, под сильный обстрел ВСУ попало Шебекино. Есть двое пострадавших. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь, оказывается. А также женщина, ее доставили в районную ЦРБ.

—  Все прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки, —подчеркивает Вячеслав Гладков, губернатор Белградской области.

Также после посещения больницы губернатор заверил, что «всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправят на реабилитацию в санатории. Самое главное, что живы».

С начала октября власти приграничных с Украиной российских регионов стали чаще сообщать об обстрелах. В частности, Белгородская области 18 октября подверглась нескольким обстрелам. Снаряды попали на территорию железнодорожной станции в одном из сел Белгородского района. Пострадал один человек. Также были обстреляны четыре населенных пункта в Грайворонском городском округе и село Старый Хутор в Валуйском городском округе (Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений). Об этом сообщал Гладков.

Также по словам Гладкова, в Мокрой Орловке зафиксировано попадание на территорию молочного комплекса. По предварительной информации без пострадавших. В результате обстрела Глотова есть пострадавший мужчина. Доставлен в Грайворонскую Центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь, оказывается. Снарядами были задеты две линии электропередач. Аварийная бригада в кратчайшие сроки восстановила контактную сеть, поврежденную сегодня утром в результате обстрела.

Как заявил командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, украинские силы стремятся прорвать российскую оборону в ряде районов и «подтягивают на передовую все имеющиеся резервы».

Фото с официального Телеграмм-канала Вячеслава Гладкова

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Рубрики :

Регионы: Украина Россия Белгород

Теги : Спецоперация на Украине обстрелы территории России


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