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ВТБ выявил мошенническую схему с фейковыми приложениями госкомпаний

  • 27/04/2023, 16:35
ВТБ зафиксировал новый сценарий мошенничества с инвестиционными приложениями от имени «госкомпаний», которые обещают клиентам высокую доходность, а на деле работают по принципу финансовых пирамид. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Мошенники создают инвестиционные приложения от имени госкомпаний. За установку приложения и регистрацию они обещают бонусы (в частности, акции компании). Послефинансовые мошенники прохождения простой регистрации с указанием личных данных мошенники начинают навязчиво звонить от имени «менеджеров» и обещают высокие доходы от вложений.

Собеседников уговаривают перевести деньги, затем увеличить сумму, и каждый раз клиент видит в приложении все больший доход. Для «приманки» пользователям на первом этапе позволяют вывести небольшие суммы со счета. Когда «жертва» решает забрать свои деньги, лжеменеджеры тут же исчезают, а личный кабинет приложения перестает работать.

В этой схеме клиентов должна насторожить предлагаемая высокая доходность за короткий период, легкая и простая идентификация при регистрации в инвестиционном приложении, а самое главное — вывод средств на стороннюю карту, а не банковский счет. 

По словам Анатолия Печатникова, мошенники стали использовать «биржи» аренды анонимных номеров для регистрации в социальных сетях, мессенджерах и последующих звонков клиентам под видом банков или других организаций. В марте доля звонков в мессенджеры превысила 60% от общего числа, из них предположительно 99% происходили с арендных номеров. Еще одним трендом у злоумышленников стало использование подменных номеров MVNO-операторов.

ВТБ предлагает блокировать абонентские номера, которые используются на «биржах», и ресурсы, распространяющие аренду сим-карт. По оценке банка, принципиально важно идентифицировать конечного пользователя услуги и предусмотреть ответственность за передачу своего номера третьим лицам. Эти меры позволят исключить возможность использования российских сим-карт для регистрации мошеннических пользователей через аренду на «биржах» номеров.

«Мы видим, что клиенты становятся все более бдительными, и наша совместная работа по противодействию мошенникам дает результат. С начала года более 1,5 млн пользователей сообщили об атаке злоумышленников и передали их номера в банк. Нам удалось защитить от мошенников 5 млрд рублей средств клиентов – почти на 80% больше, чем годом ранее. Однако важно ограничивать вредоносные ресурсы, которые дают возможность мошенникам нелегально приобретать телефонные номера и контакты в мессенджерах для атак на клиентов. Такая работа должна вестись системно, чтобы мы всегда были на шаг впереди злоумышленников», — отметил Анатолий Печатников.

Фото freepik.com/author/freepik

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#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фишинг финансовые мощенники обман ВТБ


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