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Визит премьер-министра: сотрудничество Новосибирской области и Республики Беларусь вышло на новый уровень

  • 27/04/2023, 16:46
Андрей Травников, Роман Головченко, белорусская ярмарка, Дни Минска в Новосибирске, правительство Новосибирской области, МТЗ-Сибирь
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудили межрегиональное и межгосударственное сотрудничество. Делегация Республики Беларусь работает в Новосибирской области 27-28 апреля.

В ходе рабочей встречи Роман Головченко поблагодарил Андрея Травникова за тёплый приём и деловой подход к организации встреч и переговоров.

«Наши встречи проходят в условиях усиливающегося внешнего давления, и в этих условиях нам необходимо демонстрировать не только принципиальность, но и на деле отстаивать наши экономические интересы и базовые ценности. Мы добились определённых успехов на этом направлении – наши экономики не только не рухнули, как этого добиваются наши недруги, но встали на динамичный и форсированный путь развития. Именно прямые связи с регионами России – основа стабильности и устойчивости наших торгово-экономических связей. Новосибирская область – это важнейший партнёр для Республики Беларусь. Ряд белорусских и новосибирских предприятий имеют давние кооперационные, партнёрские отношения, их надо поддерживать, развивать. У нас очень сбалансированные потоки товарооборота. В Новосибирской области развиваются высокотехнологичные производства, микроэлектроника, в Беларуси – машиностроение, и в этом плане существует взаимная заинтересованность. Думаем над тем, чтобы консолидировать потоки в каком-то одном торговом субъекте, чтобы вся номенклатура белорусских товаров была полностью представлена в Новосибирской области, а также – чтобы была улучшена сбытовая и сервисная сеть».

Андрей Травников подтвердил, что Новосибирскую область и Республику Беларусь, несмотря на расстояние в полконтинента, связывают по-настоящему добрососедские, исторически «плотные» отношения. «Республика Беларусь является одним из основных внешнеторговых партнёров нашего региона. Обращу внимание на две важнейшие темы наших переговоров – темы совместного производства и общественного транспорта.

С 2016 года модернизацией трамвайного парка города Новосибирска занимается совместное российско-белорусское предприятие «БКМ Сибирь». За эти годы на маршруты вышло более 50 вагонов модели БКМ-62103. В прошлом году для Новосибирска закупили 9 низкопольных троллейбусов «Горожанин» с увеличенным автономным ходом. Троллейбусы работают на линии второй год и хорошо себя зарекомендовали. Также планируем провести тестовые испытания в Новосибирске электробусов от «Белкоммунмаша».

Научное сотрудничество Новосибирской области с Республикой Беларусь – это один из наших приоритетов. Сегодня десять научно-исследовательских институтов СО РАН имеют соглашения о сотрудничестве с институтами Национальной академии наук Республики Беларусь и работают над более чем 40 совместными интеграционными проектами.

В прошлом году в Новосибирском государственном техническом университете открыли дизайн-центр «Силовая электроника». Здесь наши исследователи занимаются разработкой перспективных технологий в области микроэлектроники и силовой электроники, а также проектированием мощных гибридных силовых модулей для энергопреобразующей аппаратуры аэрокосмических комплексов.

На целый ряд совместных перспективных проектов с белорусскими коллегами мы вышли на Международном форуме технологического развития «Технопром», который ежегодно проводится в Новосибирской области. Приглашаю коллег из Республики Беларусь принять участие в нашем юбилейном, десятом форуме в августе этого года и обсудить приоритеты научно-технологического развития Союзного государства», – напомнил Андрей Травников.

Важное направление сотрудничества – взаимодействие в сфере аграрной промышленности. Губернатор Андрей Травников и Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко совершили рабочую поездку на предприятие ООО «Торговый Дом «МТЗ-Сибирь». Роман Головченко отметил, что очень важным направлением белорусско-новосибирского сотрудничества является аграрная промышленность.

«За 2022 год товарооборот продовольственных товаров и сельхозсырья вырос более чем вдвое по сравнению с 2021 годом. При этом, экспорт и импорт в этой сфере сбалансированы и примерно делятся пополам. С учётом высокого уровня развития молочного животноводства в Новосибирской области и достигнутые регионом большие успехи, началась отработка проекта поставок современного белорусского оборудования для комплектования молочно-товарных ферм полного цикла. Видим большой потенциал сотрудничества в этой сфере, а также в области аграрных наук – готовы рассматривать конкретные предложения. Минский автомобильный завод сегодня активно выпускает зерновозы, и новосибирские хозяйства, зерносушильные комплексы региона – крупнейшего производителя зерна в России – могут быть заинтересованы в такой технике. «МТЗ-Сибирь» – это не только точка продаж, но и точка обслуживания, современный центр. Заслуженно достигнутые успехи Новосибирской области на ниве сельского хозяйства нуждаются в ещё большем количестве современной техники для увеличения производительности труда», – выразил уверенность белорусский Премьер-министр.

В рамках посещения высокими гостями торгового дома «МТЗ-Сибирь» состоялась торжественная передача партии тракторов МТЗ предприятию ООО «База Агрокомплект», а также аграриям Новосибирского района.

Андрей Травников подчеркнул: для нашего региона очень важно, что именно в Новосибирской области работает дочернее предприятие Минского тракторного завода – торговый дом «МТЗ-Сибирь». «Сегодня каждый второй трактор на полях региона – белорусского производства. Комбайны «Полесье» также хорошо знакомы нашим аграриям. И мы стимулируем мерами господдержки наших аграриев закупать технику именно российского и белорусского производства. В прошлом году на Совете делового сотрудничества вместе с коллегами из Белоруссии мы вышли на перспективный проект совместного производства самоходного высококлиренсного опрыскивателя с системой управления процессами по картам-заданиям. Идея заключается в том, чтобы оснастить технику производства «Лидсельмаша» «электронными мозгами» нашего предприятия – Центра точного земледелия «Аэросоюз».

Не менее перспективным считаем проект создания на территории Новосибирска совместного предприятия по производству оборудования для животноводческих комплексов молочного направления. Это – прямое импортозамещение и реакция на недружественные действия ряда государств. Наши предприятия – «МолСиб» и «СибАгро» – заинтересовались соответствующим предложением белорусских коллег из «Гомельагрокомплекта»».

Андрей Травников также поблагодарил белорусские предприятия за помощь в перевооружении агропромышленных хозяйств, оказанную новосибирским аграриям в непростом 2022 году. «МТЗ, «Гомсельмаш», другие предприятия «подставили нам плечо», и программа поставки новой техники была полностью выполнена».

Также в рамках работы делегации Андрей Травников и Роман Головченко приветствовали участников и гостей ярмарки товаров белорусских производителей на площади Ленина в Новосибирске.

Глава белорусского Правительства отметил, что в эти дни в столице Сибири проходят дни Минска. «Такие мероприятия способствуют развитию делового и культурного обмена, помогают лучше узнать друг друга. И дни Минска, и, в том числе, ярмарка имеют хороший, позитивный отклик со стороны новосибирцев».

Андрей Травников напомнил о том, что белорусская ярмарка вернулась в наш регион после более чем трёхлетнего пандемийного перерыва. Шестая по счёту, она проходит в рамках двустороннего сотрудничества, а также Дней Минска в Новосибирске с 22 по 30 апреля 2023 года. Традиционно для участия в ярмарке приглашены товаропроизводители Республики Беларусь, производящие продукты питания, изделия лёгкой промышленности, косметические изделия и др. На ярмарке представлены мясные белорусские деликатесы, изготовленные по традиционным ГОСТовским рецептам, знаменитое сгущённое молоко, белорусские разносолы, а также обувь, трикотажные и швейные изделия, косметические товары. В целом в ярмарке принимает участие 21 предприятие Республики Беларусь – системы потребительской кооперации, молочной отрасли и мясной промышленности, кондитерской отрасли, лёгкой промышленности, косметики, предприятия смешанного ассортимента из Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилёвской областей. Её ежедневный товарооборот – 7,5-8 млн рублей.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть ВЭД

Регионы: НСО Новосибирск

Теги : Роман Головченко правительство Новосибирской области МТЗ-Сибирь Дни Минска в Новосибирске белорусская ярмарка Андрей Травников


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