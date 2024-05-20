Синоптики пообещали похолодание в Новосибирске до конца недели

Майская погода преподнесла сюрпризы для жителей региона. Теплые и солнечные дни закончились. В Новосибирске всю неделю будет пасмурная и дождливая погода.

Однако в воскресенье, 26 мая, не ожидается осадков.

На выходных температура воздуха опустится до 14–15°C.

С понедельника по пятницу столбик термометра покажет от 17 до 23 градусов тепла. Скорость ветра 9–13 метров в секунду, город накроют кратковременные, местами сильные дожди и грозы.

Но, несмотря на осадки, на территории региона в отдельных районах сохранится высокая пожароопасность (4-го класса).

Отметим, что сегодня, 20 мая, ветер будет северо-восточный со скоростью 4–9 м/с. Температура +13…+15 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что после пожара на мусорном полигоне в Новосибирске пролился «пластиковый» дождь.