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ВТБ запускает голосового помощника в ВТБ Онлайн

  • 04/02/2021, 10:56
ВТБ готовится запустить голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале.

Новости компанийТеперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. По оценкам банка, новой опцией воспользуются не менее 10% пользователей ВТБ Онлайн.

Запустить голосового ассистента легко – нужно просто сказать «Привет, ВТБ!» или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн. На первом этапе помощник сможет проконсультировать клиента почти по 800 вопросам, которые касаются ключевых продуктов банка (ипотека, кредиты наличными и карты). Он подскажет информацию по использованию ВТБ Онлайн и поможет совершить наиболее частые операции: пополнить счет мобильного или перевести деньги по номеру телефона. Достаточно будет сказать, например, «Пополни мой номер телефона на 200 рублей». Ассистент уточнит необходимую информацию, с какой̆ карты или счета совершать перевод, после чего клиенту останется только подтвердить операцию.

— Скорость нашей жизни постоянно растет, и свои финансовые вопросы мы тоже привыкли решать «на ходу» – за рулем, на улице, в магазине. Зачастую нет времени остановиться и потратить лишнюю минуту на проведение рядовой операции в мобильном банке, а из-за пандемии и использования перчаток вне дома – это еще и неудобно. Решить этот вопрос должен голосовой помощник, ведь говорим мы в три-четыре раза быстрее, чем печатаем на компьютере или смартфоне. Развитие цифровых технологий и их внедрение в повседневную жизнь клиента – одна из наших стратегических задач, поэтому функционал голосового помощника ВТБ Онлайн будет постоянно пополняться, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

ВТБ будет поэтапно запускать голосового помощника для своих клиентов в мобильном банке, в дальнейшем его функционал будет расширен. Он начнет работу с новыми продуктами и услугами и научится проявлять эмоции и характер. В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе, приобрести билеты в кино и т.д.

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Фото: пресс-служба банка

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Сергей Бойко

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Александр Лубенец

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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ПФК «Обновление»

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Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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