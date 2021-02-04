ВТБ запускает голосового помощника в ВТБ Онлайн

Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. По оценкам банка, новой опцией воспользуются не менее 10% пользователей ВТБ Онлайн.

Запустить голосового ассистента легко – нужно просто сказать «Привет, ВТБ!» или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн. На первом этапе помощник сможет проконсультировать клиента почти по 800 вопросам, которые касаются ключевых продуктов банка (ипотека, кредиты наличными и карты). Он подскажет информацию по использованию ВТБ Онлайн и поможет совершить наиболее частые операции: пополнить счет мобильного или перевести деньги по номеру телефона. Достаточно будет сказать, например, «Пополни мой номер телефона на 200 рублей». Ассистент уточнит необходимую информацию, с какой̆ карты или счета совершать перевод, после чего клиенту останется только подтвердить операцию.

— Скорость нашей жизни постоянно растет, и свои финансовые вопросы мы тоже привыкли решать «на ходу» – за рулем, на улице, в магазине. Зачастую нет времени остановиться и потратить лишнюю минуту на проведение рядовой операции в мобильном банке, а из-за пандемии и использования перчаток вне дома – это еще и неудобно. Решить этот вопрос должен голосовой помощник, ведь говорим мы в три-четыре раза быстрее, чем печатаем на компьютере или смартфоне. Развитие цифровых технологий и их внедрение в повседневную жизнь клиента – одна из наших стратегических задач, поэтому функционал голосового помощника ВТБ Онлайн будет постоянно пополняться, — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ (ПАО) Анатолий Печатников.

ВТБ будет поэтапно запускать голосового помощника для своих клиентов в мобильном банке, в дальнейшем его функционал будет расширен. Он начнет работу с новыми продуктами и услугами и научится проявлять эмоции и характер. В перспективе голосовой ассистент будет помогать пользователям ВТБ Онлайн купить билеты на самолет или поезд, забронировать номер в гостинице, заказать столик в кафе, приобрести билеты в кино и т.д.