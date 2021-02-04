Отчет мэра Новосибирска за 2020 год рекомендовали к принятию

По итогам двухдневного заседания комиссии горсовета по контролю, рассмотревшей проект отчета главы города за 2020 год и заслушавшей всех семерых его заместителей, принято решение: рекомендовать предстоящей сессии отчет утвердить. Однако решением той же комиссии для утверждения отчета через год, городскому руководству предстоит учесть довольно значительный объем рекомендаций, данных депутатами в ходе рассмотрения документа. Как следует из проекта решения, их более десяти, условно их можно разделить на несколько групп.

Экономические

Здесь речь идет, во-первых, о продолжении взаимодействия с региональным правительством в части увеличения доходов муниципального бюджета и участия Новосибирска в федеральных программах.

— Частично выпадающие доходы были компенсированы за счет увеличения с 2021 года нормативов отчисления по УСН с 10 до 16,6%, что обеспечит в 2021 году около 800 млн рублей дополнительных поступлений, — сообщают в мэрии. — Работа с правительством области по обсуждению вопросов дальнейшего увеличения нормативов по налоговым источникам будет продолжена в 2021 году.

Так, по итогам 2020 года в результате такого взаимодействия из выпадающих собственных доходов (1,7 млрд) 830 млн рублей были замещены целевой субсидией из двух федеральных траншей. Также муниципалитет получил межбюджетные трансферты на общую сумму 2,3 млрд рублей. Кроме того, в мае 2020 года область предоставила городу бюджетный кредит 2,2 млрд рублей на максимально льготных условиях. Муниципалитету реструктурировали заем на 670 млн, предоставленный облбюджетом в 2015 году. Фактическое поступление доходов в казну Новосибирска в 2020 году в итоге составило 51,1 млрд, из них собственных — 25,2 млрд. Межбюджетные трансферты составили 25,9 млрд рублей.

Одновременно мэрии необходимо будет усилить работу в плане привлечения инвестиций. Напомним, что еще в начале года мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках расширенного оперативного совещания поручал руководителям профильных департаментов активнее работать с потенциальными инвесторами.

Во-вторых, предстоит подвергнуть корректировке некоторые наиболее скандальные, с точки зрения представителей депкорпуса, расходы.

— Провести работу по оптимизации расходов на освещение деятельности мэрии в СМИ, — говорится в проекте решения.

Напомним, что в конце 2020 года при обсуждении городского бюджета несколько депутатов горсовета, представляющих, как правило, оппозицию, выступали с предложениями перераспределить средства с данной статьи расходов на решение более насущных, на их взгляд, задач муниципалитета.

Хозяйственные

Второй блок задач связан с принятием и началом реализации ряда муниципальных программ: по благоустройству частного сектора, замене и модернизации уборочной техники, ремонту и реконструкции сети ливневых канализаций.

— Это рекомендации от комиссии по городскому хозяйству, — говорит председатель комиссии Игорь Кудин. — Неоднократно эти проблемы обсуждали. Они касаются всех округов.

Еще одним направлением в данном блоке станет реформирование в сфере передачи полномочий по содержанию дорог и проездов от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — администрациям районов. Ранее соответствующий пилотный проект обкатывался на двух районах Новосибирска — Дзержинском и Советском. Теперь его предполагается реализовать на территории всего города.

Что под носом творится

Наконец, еще один блок касается перестройки работы самой мэрии, ее структурных подразделений, а также подчиненных ей предприятий и учреждений, повышению контроля за теми из них, которые продолжат работу. Что касается первых, то как уже было объявлено накануне, в ближайшее время пройдет реорганизация департамента промышленности, предпринимательства и инноваций.

Что касается муниципальных предприятий, то, напомним, данные КСП показали неэффективную работу ряда из них, в частности предприятий транспортного сектора, где аудиторы выявили факты нецелевого расходования средств, использования материальной базы и другие нарушения.

Особняком стоит еще одно транспортное предприятие — ПАТП №5, возглавляемое вице-спикером заксобрания, единороссом Валерием Ильенко, которое неоднократно оказывалось в центре скандала. Как напомнил на заседании комиссии своим коллегам председатель комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров, предприятие, не осуществляя деятельность в транспортной сфере, располагает большими площадями, которые сдает в аренду, однако город с него получает мизерный доход.

— Десятки тысяч квадратных метров используются таким образом, что город получает 17 тысяч рублей — по несколько копеек за квадратный метр, — сообщает депутат. — Какое отношение всевозможные СТО и непонятные конторы имеют к интересам муниципалитета?

Отчет мэра Новосибирска предстоит утвердить или не утвердить сессии депутатов горсовета, которая состоится 17 февраля.