Отчет мэра Новосибирска за 2020 год рекомендовали к принятию

По итогам двухдневного заседания комиссии горсовета по контролю, рассмотревшей проект отчета главы города за 2020 год и заслушавшей всех семерых его заместителей, принято решение: рекомендовать предстоящей сессии отчет утвердить. Однако решением той же комиссии для утверждения отчета через год, городскому руководству предстоит учесть довольно значительный объем рекомендаций, данных депутатами в ходе рассмотрения документа. Как следует из проекта решения, их более десяти, условно их можно разделить на несколько групп.
Здесь речь идет, во-первых, о продолжении взаимодействия с региональным правительством в части увеличения доходов муниципального бюджета и участия Новосибирска в федеральных программах.
— Частично выпадающие доходы были компенсированы за счет увеличения с 2021 года нормативов отчисления по УСН с 10 до 16,6%, что обеспечит в 2021 году около 800 млн рублей дополнительных поступлений, — сообщают в мэрии. — Работа с правительством области по обсуждению вопросов дальнейшего увеличения нормативов по налоговым источникам будет продолжена в 2021 году.
Одновременно мэрии необходимо будет усилить работу в плане привлечения инвестиций. Напомним, что еще в начале года мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках расширенного оперативного совещания поручал руководителям профильных департаментов активнее работать с потенциальными инвесторами.
Во-вторых, предстоит подвергнуть корректировке некоторые наиболее скандальные, с точки зрения представителей депкорпуса, расходы.
— Провести работу по оптимизации расходов на освещение деятельности мэрии в СМИ, — говорится в проекте решения.
Напомним, что в конце 2020 года при обсуждении городского бюджета несколько депутатов горсовета, представляющих, как правило, оппозицию, выступали с предложениями перераспределить средства с данной статьи расходов на решение более насущных, на их взгляд, задач муниципалитета.
Второй блок задач связан с принятием и началом реализации ряда муниципальных программ: по благоустройству частного сектора, замене и модернизации уборочной техники, ремонту и реконструкции сети ливневых канализаций.
— Это рекомендации от комиссии по городскому хозяйству, — говорит председатель комиссии Игорь Кудин. — Неоднократно эти проблемы обсуждали. Они касаются всех округов.
Еще одним направлением в данном блоке станет реформирование в сфере передачи полномочий по содержанию дорог и проездов от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса — администрациям районов. Ранее соответствующий пилотный проект обкатывался на двух районах Новосибирска — Дзержинском и Советском. Теперь его предполагается реализовать на территории всего города.
Наконец, еще один блок касается перестройки работы самой мэрии, ее структурных подразделений, а также подчиненных ей предприятий и учреждений, повышению контроля за теми из них, которые продолжат работу. Что касается первых, то как уже было объявлено накануне, в ближайшее время пройдет реорганизация департамента промышленности, предпринимательства и инноваций.
Особняком стоит еще одно транспортное предприятие — ПАТП №5, возглавляемое вице-спикером заксобрания, единороссом Валерием Ильенко, которое неоднократно оказывалось в центре скандала. Как напомнил на заседании комиссии своим коллегам председатель комиссии горсовета по наказам избирателей Александр Бурмистров, предприятие, не осуществляя деятельность в транспортной сфере, располагает большими площадями, которые сдает в аренду, однако город с него получает мизерный доход.
— Десятки тысяч квадратных метров используются таким образом, что город получает 17 тысяч рублей — по несколько копеек за квадратный метр, — сообщает депутат. — Какое отношение всевозможные СТО и непонятные конторы имеют к интересам муниципалитета?
Отчет мэра Новосибирска предстоит утвердить или не утвердить сессии депутатов горсовета, которая состоится 17 февраля.
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