ВТБ запускает проект поддержки беременных женщин и новорожденных детей

ВТБ совместно с партнерами запускает проект поддержки беременных женщин и детей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Он позволит обеспечить будущих мам и их малышей необходимой помощью высококвалифицированных врачей и повысит доступность качественной медицины. Таким образом программа заботы о здоровье будет способствовать повышению уровня рождаемости, снижению числа вынужденных прерываний беременности и риска смертности новорожденных.

Этой весной программа начнет действовать в пяти регионах страны: Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия). Наряду с ними в пилоте участвуют два госпиталя – в Москве и Ярославле.

По итогам пилота осенью текущего года будет решен вопрос о масштабировании проекта на другие регионы.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, это важная социальная инициатива.

— Новый проект мы символично запускаем в год семьи, стремясь распространить инновационные решения для ведения беременности даже на отдаленные регионы нашей страны и обеспечить дополнительной заботой женщин и новорожденных, — отметил он.

Чтобы стать частью проекта, будущей маме необходимо встать на учет по беременности в одной из клиник-участниц, а также иметь на руках карту «Мир» ВТБ. Когда ребенок появится на свет, на карту будут поступать государственные пособия.