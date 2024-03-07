Кармическое новолуние настигнет жителей Новосибирска 10 марта

Жителям Новосибирска предстоит стать свидетелями кармического новолуния, которое произойдет 10 марта. Небесное явление можно будет наблюдать в 16 часов по местному времени.
В этот день Солнце и Луна выстроятся в одну линию по отношению к Земле. Астрологи заявляют, что во время новолуния сблизятся Сатурн и Нептун, что означает «завершение глобального цикла, изменение мироустройства и миропорядка». Якобы с этого момента в жизни каждого человека произойдут перемены.
Однако астрономы считают, что это просто красивые легенды, хотя кармическое новолуние, действительно, внесет некие коррективы в привычном порядке вещей.
— Гравитационное действие Солнца и Луны при такой конфигурации может приводить к особенно большим приливам, поскольку приливное действие Солнца и Луны будут складываться. Учитывая, что Луна окажется достаточно близко от Земли, то стоит ожидать еще большее усиление приливного эффекта, — рассказал Atas.Info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
Ранее редакция сообщала о Волчьей Луне, за которой жители Новосибирска могли понаблюдать в конце января.
Фото: freepik.com-wirestock
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