Кармическое новолуние настигнет жителей Новосибирска 10 марта

Жителям Новосибирска предстоит стать свидетелями кармического новолуния, которое произойдет 10 марта. Небесное явление можно будет наблюдать в 16 часов по местному времени.

В этот день Солнце и Луна выстроятся в одну линию по отношению к Земле. Астрологи заявляют, что во время новолуния сблизятся Сатурн и Нептун, что означает «завершение глобального цикла, изменение мироустройства и миропорядка». Якобы с этого момента в жизни каждого человека произойдут перемены.

Однако астрономы считают, что это просто красивые легенды, хотя кармическое новолуние, действительно, внесет некие коррективы в привычном порядке вещей.

— Гравитационное действие Солнца и Луны при такой конфигурации может приводить к особенно большим приливам, поскольку приливное действие Солнца и Луны будут складываться. Учитывая, что Луна окажется достаточно близко от Земли, то стоит ожидать еще большее усиление приливного эффекта, — рассказал Atas.Info специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Ранее редакция сообщала о Волчьей Луне, за которой жители Новосибирска могли понаблюдать в конце января.