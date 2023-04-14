ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов с подрядчиком

Клиенты банка могут на льготных условиях приобрести земельный участок, возвести объект по собственному проекту в коттеджном поселке или на частной территории, а также купить дом по модели «домокомплект под ключ».

Льготный кредит на строительство индивидуального дома в ВТБ доступен в рамках трех программ — «Ипотека с господдержкой-2020», «семейная» и IT-ипотека.

«Для ВТБ стратегически важно способствовать улучшению жилищных условий россиян. Мы постоянно совершенствуем ипотечные программы, позволяющие решить квартирный вопрос на максимально выгодных условиях. В последнее время россияне проявляют все больший интерес к частным домам. В то же время индивидуальное строительство занимает небольшую долю в общем объеме выдач ипотеки: с привлечением кредита строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10. Рассчитываем, что запуск льготных условий станет импульсом для развития рынка и позволит клиентам быстрее переехать в комфортное жилье. По нашим прогнозам, до конца года нашей новой программой воспользуются около 5,5 тысяч заёмщиков, а общий объем выдач составит порядка 30 млрд рублей», — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

В декабре 2022 года ВТБ первым на рынке начал выдавать жилищные кредиты на покупку индивидуального жилого дома по договору участия в долевом строительстве.

Фото: freepik.com — jcomp