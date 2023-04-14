Банк «Левобережный»: заработайте на депозитах в юанях

Юань набирает популярность, так как роль Китая, как торгового партнера, постоянно растет. Банк «Левобережный» давно специализируется на расчетах с партнерами из Китая в национальных валютах и регулярно пополняет свою линейку новыми продуктами, которые помогают клиентам решать их задачи.

Разместить депозит могут только юридические лица на срок от 31 дня, минимальная сумма 5 000 000 китайских юаней. Чтобы узнать процентную ставку и оформить депозит «срочный в юанях», обратитесь к личному менеджеру или в любой офис банка.

Подробную информацию по депозитам в валюте и проведению международных расчетов можно уточнить в офисах, обслуживающих юридических лиц, а также в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону: 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото предоставлено рекламодателем