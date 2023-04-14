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Банк «Левобережный»: заработайте на депозитах в юанях

  • 14/04/2023, 15:14
С апреля 2023 года Банк «Левобережный» открыл возможность для бизнеса заработать на депозитах в китайских юанях (CNY).

Новости бизнесаЮань набирает популярность, так как роль Китая, как торгового партнера, постоянно растет. Банк «Левобережный» давно специализируется на расчетах с партнерами из Китая в национальных валютах и регулярно пополняет свою линейку новыми продуктами, которые помогают клиентам решать их задачи.

Разместить депозит могут только юридические лица на срок от 31 дня, минимальная сумма 5 000 000 китайских юаней. Чтобы узнать процентную ставку и оформить депозит «срочный в юанях», обратитесь к личному менеджеру или в любой офис банка.

Подробную информацию по депозитам в валюте и проведению международных расчетов можно уточнить в офисах, обслуживающих юридических лиц, а также в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону: 8-800-3333-555.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343
Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь

Теги : депозиты в юанях Банк Левобережный


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