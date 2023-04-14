В Новосибирской области приступили к ликвидации свалок

Новосибирская область является участником федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», в рамках которого региональным министерством природных ресурсов и экологии запланирована ликвидация двух несанкционированных свалок к 2024 году в городе Новосибирске (жилой район Пашино) и городе Барабинске Барабинского района.

Для реализации мероприятий разработана необходимая проектно-сметная документация. Финансирование работ осуществляется, в том числе, за счет средств из федерального бюджета. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. В апреле текущего года, со сходом снега, начаты работы по ликвидации, также планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки. В соответствии с условиями муниципальных контрактов работы запланированы на 2023-2024 гг.

Напоминаем, при непосредственной фото- или видео-фиксации противоправных действий в виде сброса отходов производства и потребления в неустановленных местах министерством природных ресурсов и экологии региона возбуждаются дела об административных правонарушениях и в случае установления виновных лиц последние привлекаются к административной ответственности. Кроме того, в случае установления правообладателя земельного участка, на которого возложена предусмотренная законом обязанность не допускать загрязнение и захламление земельного участка, находящегося в собственности, информация направляется в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования по понуждению собственника земельного участка ликвидировать несанкционированную свалку.

Фото с сайта правительства Новосибирской области