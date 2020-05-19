Пятую часть долга «Опытного завода» удалось «отбить»

По итогам 2019 года удалось погасить 12 млн рублей задолженности ФГУП «Опытный завод». Как рассказал в рамках пресс-конференции в ТАСС руководитель территориального управления Росимущества в Новосибирской области Олег Галлямов, инициатором банкротства выступила региональная УФНС в 2017 году, подавшая заявление о банкротстве в Арбитражный суд. К тому моменту, по словам Галлямова, руководство предприятия вместо ранее обещанного погашения долга нарастило его почти в два раза — с 32 до 60 млн рублей за год.

— Здесь парадоксальная ситуация, — говорит глава управления Росимущества. — Предприятие имеет своих учредителей в лице федеральных органов исполнительной власти. Но когда предприятие постигло несчастье в виде глубокой долговой ямы, орган власти, который является учредителем, отходит в сторону, а Росимущество как представитель собственника должно, взаимодействуя с правоохранительными органами, арбитражными управляющими, судами, спасать такие предприятия. Полагаю, что и «Опытный завод» выведем из состояния банкротства.

В настоящее время, как следует из информации сайта rusprofile.ru, на предприятии работает внешний управляющий — Айрат Габдулвагапов, завод числится как действующее предприятие.

— Арбитражный управляющий сейчас ведет процедуру оздоровления предприятия, — рассказывает Олег Галлямов. — Наша задача в качестве собственника — от имени Российской Федерации — обеспечить тщательное изучение всех договорных отношений предприятия и контрагентов, которые повлекли за собой долговые обязательства.

ФГУП «Опытный завод» зарегистрировано 4 октября 1990 года. Как сообщается на сайте завода, является многопрофильным предприятием, включающим производственную деятельность в рамках материализации программ фундаментальных исследований СО РАН, а также коммерческих заказов. Завод выполняет полный цикл работ по изготовлению опытных образцов и опытно-промышленных партий изделий и изделия производственно-технического назначения по документации заказчика. Здесь также осуществляется разработка конструкторской и технологической документации по предъявленным образцам или оригиналам.

Фото с сайта ФГУП Опытный завод