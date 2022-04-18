Собственника городского аэропорта принудят к проведению работ на объекте через суд

— По зданию городского аэропорта правообладатель пока не проявляет желания и активности потратить финансовые средства хотя бы на проектирование и обследование объекта. Соответственно, не проводит ремонтно-реставрационные работы, — говорит начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева.

По ее словам, инспекция уже оштрафовала собственника и сейчас готовит иск в суд о понуждении исполнения обязанности в натуре.

— Будем понуждать, но говорить о сроках реставрации пока не приходится, — подчеркнула глава инспекции.

— Если позиционировать развитие этой территории как создание нового района города, то хотелось бы видеть больше какой-то стилистики, характерных черт и элементов в застройке, которая прилегает к памятнику, — говорила глава инспекции.

Напомним, в декабре 2021 года депутаты и чиновники раскритиковали проект компании ООО «СДС-Финанс» по развитию территории, прилегающей к городскому аэропорту. Елена Медведева тогда отмечала, что здание бывшего аэропорта, построенное в 50-е годы 20 века и являющееся памятником местного муниципального значения, теряется на фоне типичных высоток.

Однако основная претензия касалась состояния самого памятника архитектуры, за невыполнение взятых обязательств по сохранности которого застройщик уже «влетел» на штраф.

— Компания неоднократно получала задание, — сообщала руководитель инспекции. — У меня есть справка, что до 2016 года была разработана документация на противоаварийные работы. В этом году компания уже оштрафована на 100 тысяч рублей за неприятие мер по сохранению памятника. Призываем максимально быстро запроектировать и начинать работы. Никто не мешает проводить антиаварийные и консервационные работы уже сейчас. Есть участки, через которые просто льется дождь, есть провалы в стенах. Есть хорошо сохранившиеся элементы внутри здания.

В итоге застройщику было рекомендовано подготовить расширенный мастер-план проекта и предоставить его на рассмотрение в архитектурно-градостроительный совет Новосибирска. Мэрии Новосибирска было рекомендовано не выдавать застройщику разрешение на строительство жилых домов до исполнения вышеуказанных рекомендаций