Рекламодателям

ВТБ ждет снижения ключевой ставки до 7,5%

  • 14/09/2022, 16:14
По прогнозам ВТБ, в пятницу Банк России на заседании совета директоров снизит ключевую ставку на 50 б.п., до 7,5%.

новости бизнесаПри дальнейшем снижении темпов инфляции к концу года она может составить 7%, что станет самым низким показателем за весь 2022 год. Об этом заявил в преддверии заседания Евгений Дячкин, вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ.

Снижение ключевой ставки Банком России приведёт к традиционной коррекции ставок на кредитные продукты и дальнейшему росту клиентской активности. Розничный рынок начал расти после поэтапного снижения ключевой ставки в апреле-мае этого года, продления госпрограмм по наиболее популярным продуктам – ипотеке и автокредитованию, а также благодаря улучшению условий по кредитам со стороны крупнейших банков.

При этом постепенное снижение ключевой ставки уже привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений и возвращению населения к потребительской модели поведения. По итогам 2022 года портфель классических рублевых вкладов физлиц в целом России может достигнуть 32 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15% – это в два раза больше, чем год назад. При этом рынок розничного кредитования во втором полугодии может вырасти сразу в 1,5 раза – и одним из катализаторов может стать продолжение курса ЦБ на снижение ключевой ставки.

«Июльское решение совета директоров Банка России зажгло «зеленый свет» на пути российских заемщиков к доступным кредитам. Ставки снизились до прошлогоднего уровня, что позволяет клиентам решать свои финансовые вопросы, отложенные весной. Уже в августе рост продаж был зафиксирован во всех сегментах, рынок растет несколько месяцев. По нашим прогнозам, продажи ипотеки в России во втором полугодии могут вырасти в 1,5 раза, потребкредитов – на 70%, автокредитов – на треть. Для стабильного развития розничного бизнеса сегодня необходима такая динамика, и обеспечить ее может низкий уровень ключевой ставки. Поэтому показатель в 7,5-7% к концу года видится нам вполне реальным», – комментирует Евгений Дячкин.

По прогнозам ВТБ, темпы кредитных продаж в текущем году не достигнут уровня 2021 года. Однако стабильное снижение ставки регулятором позволяет банкам постепенно возвращать на докризисный уровень ставки по кредитам, что наряду с оживлением деловой активности осенью позволит рассчитывать на дальнейший рост продаж уже в следующем году.

Фото: pixabay.com — stevepb

834

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : ключевая ставка ВТБ


Актуальный разговор

имплантация

Эдуард Шабалин: Улыбка как суперпроект

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
Лента новостей

Новосибирские депутаты просят больше полномочий для лишения мандатов коллег-оппозиционеров

14/09/2022, 18:57

Очередной депутат-единоросс под следствием

14/09/2022, 17:35

На рынке вторичной недвижимости Новосибирска покупатели пока выбивают скидки до 10%

14/09/2022, 16:42

Гигантский каток появится в конце декабря на Михайловской набережной в Новосибирске

14/09/2022, 16:17
Популярное

Одинокие пенсионеры могут получить налоговые льготы и соцобслуживание

14/09/2022, 15:01

Дорожники предупредили об опасности осенних туманов

14/09/2022, 11:33

Как защитить автомобиль от дорожных реагентов в осенне-зимний период

13/09/2022, 13:04

Новости компаний

Получите кешбэк 9% за оплату по QR-коду со счета кредитной карты

14/09/2022, 17:58

ВТБ подсчитал, сколько россияне платят за ОСАГО

14/09/2022, 13:20

Корпоративные клиенты Банка «Левобережный» могут создавать платежи через ОНЛАЙН-офис

13/09/2022, 18:18

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска