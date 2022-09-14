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Сколько бизнес-инкубаторы помогают экономить начинающим стартапам: считаем на примере Академпарка

  • 14/09/2022, 16:01
бизнес-инкубаторы помогают экономить начинающим стартапам
На сегодняшний день бизнес-инкубатор Академпарка насчитывает больше 80 резидентов, ежемесячно заявки подают порядка 5 стартапов.

Стать частью экосистемы для технологических предпринимателей — возможность не только повысить свой статус и получить грантовую поддержку, но и значительно сократить издержки на разработке и производстве высокотехнологичной продукции.

Все познается в сравнении, поэтому рассказываем в цифрах, сколько и за счет чего экономят резиденты бизнес-инкубатора в отличии от самостоятельно начинающего свое дело предпринимателя.

На «взращивание» стартапа в бизнес-инкубаторе Академпарка отводится три года, в течение которых компания должна продемонстрировать свое развитие. Для того, чтобы это развитие случилось, потребуются материальные и интеллектуальные ресурсы. Часть этих ресурсов компенсируется инкубатором.

Рабочее место в open space

В отличие от коворкингов инкубатором предоставляется юридический адрес, компьютер и ПО. В постоянном доступе находится кухня и переговорные комнаты.

Помимо этого, на территории Академпарка для резидентов инкубатора проводятся обучающие и неформальные мероприятия, ведется работа по подбору программ поддержки и привлечению инвестиций, а также оказывается информационное сопровождение проекта.

Аренда рабочего места в инкубаторе: 1 500 рублей в месяц

Аренда места в коворкинге по Новосибирску: 6 500 рублей в месяц

Экономия: команда из четырех человек экономит за 3 года ~720 000 рублей

Специализированный бокс

Hardware-компаниям, которые занимаются производством железа, мало офисных помещений. Для них в Академпарке создан приборостроительный инкубатор, который состоит из отдельных помещений, а также электромонтажного и слесарного участков. Они оснащены высокоточным техническим оборудованием, которое необходимо для разработки прототипов и мелких серий продукта.

Аренда бокса в инкубаторе: 6 000 рублей в месяц

Аренда мастерской с подобными характеристиками по Новосибирску:  38 000 рублей в месяц

Экономия: команда до четырех человек экономит за 3 года ~1 150 000 рублей

Бухгалтерское обслуживание

бизнес-инкубаторы помогают экономить начинающим стартапам

Резидент бизнес-инкубатора, вне зависимости от системы налогообложения – ОСНО или УСН, получает полноценное бухгалтерское обслуживание. В этом случае компания не привлекает дополнительных специалистов, например, бухгалтеров и кадровиков, и может сосредоточиться на продукте и его развитии.

Бухгалтерское сопровождение в инкубаторе: 650 рублей в месяц

Бухгалтерское сопровождение по Новосибирску: 18 000 рублей в месяц

Экономия: компания-резидент экономит за 3 года ~624 600 рублей

Юридическое обслуживание

Аналогично бухгалтерии, компания-резидент может воспользоваться услугами юриста. Он может составить документы правового характера, помочь в досудебном урегулировании и проконсультировать по любым другим юридическим вопросам.

Юридическое сопровождение в инкубаторе: 100 рублей в месяц

Юридическое сопровождение по Новосибирску: 15 000 рублей в месяц

Экономия: компания-резидент экономит за 3 года ~536 400 рублей

Менторское и трекерское сопровождение

Зачастую, резидент даже не догадывается, что, выпив кофе с лидером одной из инновационных компаний Академпарка и получив фидбэк по стартапу, в обычной жизни он бы заплатил ему круглую сумму за менторскую консультацию. В сообществе Академпарка собран пул экспертов-практиков, готовых безвозмездно делиться накопленным опытом с начинающими предпринимателями.

Кроме того, за каждым стартапом закреплен трекер — это главный друг и помощник резидента, который помогает составлять дорожную карту, знает, как выстроить бизнес-процессы, щедро делится контактами нужных людей и привлекает заказные задачи от индустриальных партнеров.

Менторское и трекерское сопровождения в инкубаторе: 100 рублей в месяц

Сопровождение ментором по Новосибирску: 50 000 рублей в месяц (около 5 часов в месяц)

Экономия: компания-резидент экономит за 3 года ~1 796 400 рублей

Итог

Благодаря поддержке правительства Новосибирской области Академпарк создал максимально благоприятную среду для развития наукоемких предприятий. Инфраструктурой таких территорий выгодно пользоваться и начинающим стартапам, и опытным технологическим компаниями.

Как мы видим, общая экономия на издержках для hardware-компаний составляет ~ 4 100 000 рублей за три года, для software-компаний — ~3 700 000 рублей.

Кроме цифр

Люди и комьюнити остаются основным двигателем, который развивает экосистему Академпарка и помогает развиваться компаниям. Эти составляющие не поддаются никакому подсчету в цифрах, но являются главным бонусом для всех резидентов.

Здесь сконцентрированы начинающие стартаперы с горящими глазами и зрелые предприниматели, готовые делиться опытом. Вместе они образуют предпринимательскую экосистему, которая стимулирует ускоренное развитие новых технологических проектов.

Если вы хотите попасть в стартап-семью Академпарка, участвуйте в акселераторе А:СТАРТ или проходите экспертный совет со своим проектом.

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Возраст: 18+

Фото предоставлено Фондом «Технопарк Академгородка»

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : стартап бизнес-инкубатор Академпарк


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