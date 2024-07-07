Мэрия Новосибирска хочет снести несколько кафе на Хилокской

В Новосибирске на улице Хилокской под снос попали четыре кафе и беседка.

В мэрии города пояснили, что объекты были построены незаконно и подлежат демонтажу.

Владелец может в добровольном порядке снести свои заведения. На эти работы выделено 7 дней. Если хозяин не выполнит предписание, то чиновники сами организуют демонтаж.

Жители проблемного микрорайона уже несколько лет жалуются в администрацию, правоохранительные органы на мигрантов, которые нарушают закон и бесконечно открывают нелегальные точки общепита.

Один такой «Кишлак» на этой неделе опечатали силовики совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором. В заведении нашли множественные нарушения и выявили нелегалов, которые там трудились.