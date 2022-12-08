Онкодиспансер пока стоит в плане концессионных соглашений на 2023 год

— Онкологический диспансер, по которому подана частная инициатива от инвестора, входит в перечень объектов, в отношении которых запланировано заключение концессионного соглашения на 2023 год. Проект пока находится в проработке, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Заместитель председателя комиссии Дмитрий Козловский поинтересовался, сможет ли область реализовать этот проект, с точки зрения финансирования:

— В документах стоит цена 11 млрд. Объем бюджетных инвестиций — 5,3 млрд рублей. Это федеральные или областные деньги? Мы будем платить за концессию из областного бюджета или из ОМС? Напомню, во время совещания по концессиям вы нам говорили, что в 2025 году мы будем платить за все концессии по 10 млрд рублей ежегодно. А сейчас добавляем окодиспансер… Мы не широко шагаем? Штаны не порвем? Мы потянем этот онкодиспансер?

— Безусловно, первым стоп-фактором проекта является областной закон об инвестиционном фонде — и здесь без вариантов. Если он не будет проходить, то соглашение не будет заключено, — говорит министр. — Насколько я знаю, сейчас проект в стадии проработки медико-технического задания в Минздраве России. Сама стройка изначально предполагала привлечение федеральных средств плюс часть областных средств, а эксплуатация его за счет возможностей по тем направлениям, которые есть в ОМС, — это оказание услуг. Инвестиционной составляющей в ОМС нет по законодательству.

Решетников пояснил, что в основе реализации этого проекта лежит привлечение федерального финансирования.

Председатель комитета Александр Терепа напомнил коллегам, что депутаты смогут контролировать этот вопрос, так как утверждают бюджет территориального фонда ОМС.

Согласно региональному законодательству, размер инвестиционного фонда области не должен превышать 2,5% от собственных доходов бюджета. Впрочем, стоит отметить, что до сих пор не ясна судьба школьной концессии. Ранее депутаты заявляли, а правительство подтвердило, что если инвестор не успеет согласовать всю документацию до конца 2023 года, то концессия будет расторгнута. На начало декабря концессия все еще находилась в экспертизе.

Напомним, о том, что в Новосибирской области планируется строительство онкоцентра в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», стало известно осенью 2019 года. Гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) Александр Зырянов отмечал, что документация на онкодиспансер ушла в Минздрав РФ . Его строительство потребует около 10 млрд рублей, при этом придется применять механизмы ГЧП или концессии. На тот момент интерес к проекту проявляли 4 компании. Напомним, также осенью 2019 года губернатор области Андрей Травников и руководитель ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о реализации на территории области ГЧП-проектов в сфере профилактики и лечения онкологических заболеваний

Планировалось, что в онкодиспансере будут 700-800 коек. За счет его создания в регионе планируется решить вопросы по химиотерапии, наличию радиологических, реабилитационных отделений.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске уже сейчас можно повысить выявляемость рака на ранней стадии.