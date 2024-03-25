Ввод новостроек подстегнул спрос на отделочные материалы в Новосибирской области

В начале 2024 года высокие темпы ввода жилья стали следствием того, что спрос на отделочные материалы, мебель и услуги по ремонту квартир сохранился. Компании и предприниматели активнее повышали цены, чтобы компенсировать выросшие ранее издержки на импортные материалы и оплату труда. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

— Жители региона в новых домах и квартирах продолжают активно делать ремонт, закупать мебель. Это поддерживает повышенный спрос на соответствующие товары и услуги, — комментирует первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Она напомнила, что строительные предприятия региона по-прежнему отмечают дефицит кадров. Среди наиболее востребованных сегодня каменщики, отделочники и другие квалифицированные рабочие.

По данным Банка России, в феврале потребительская активность в Сибири сохранялась на повышенном уровне конца 2023 года. Увеличение спроса отмечали представители туристической отрасли и сферы общественного питания. Кроме того, повышенную активность покупателей фиксировали и в продуктовой рознице.

— В январе 2024 года месячный рост цен (с поправкой на сезонность) в макрорегионе ускорился. Из-за роста затрат на муку и яйца подорожали мучные кондитерские изделия, — говорится в сообщении.

По данным Новосибирскстата, в январе–феврале в Новосибирской области было введено 624 тыс. кв. м. жилья, что на 5,6% превышает показатели первых двух месяцев прошлого года.

Руководитель отдела исследований центра ДОМ.РФ Мария Жолобова отмечала, что ввод в эксплуатацию многоквартирных домов в регионах Сибири в 2024 году несколько замедлился. Особенно после рекордных запусков в конце 2023 года. На 1 февраля в регионах округа в стройке находится 8,5 млн кв метров (-3% к началу 2024 года), благодаря хорошим заделам прошлых лет.

Ранее редакция сообщала, что ввод жилья в многоквартирных домах сократили застройщики Новосибирской области.