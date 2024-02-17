Ввод жилья в многоквартирных домах сократили застройщики Новосибирской области

В январе 2024 года в Новосибирской области застройщиками введено 199,5 тыс. кв. метров многоквартирных домов, сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ). Это на 55,4 тыс. кв. метров или 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

— Отставание от темпов ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в Новосибирской области впервые после трех месяцев положительной динамики, — уточнили эксперты ЕРЗ.

Отмечается, что по показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за январь 2024 года Новосибирская область заняла второе место в Российской Федерации.

При этом, доля ввода многоквартирных домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в Новосибирской области составила 54,3%. По этому показателю Новосибирская область заняла 10‑е место в России. По динамике абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению к аналогичному месяцу прошлого года — 73‑е место, а по динамике относительного прироста — 27‑е место.

По данным Росстата, всего за январь 2024 года Новосибирская область ввела 367.3 тыс. кв. метров жилья. Это на 3,3% больше аналогичного периода 2023 года (годом ранее в регионе введено 356 тыс кв. метров жилья).

Ранее редакция сообщала, что почти 800 частных домов расположены на площадках, попавших под застройку, в Новосибирске.