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Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

  • 12/01/2024, 15:29
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Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз
Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.

Сибирские таможенники отчитались об увеличении ввоза электрокаров для личного пользования в прошлом году. Рост составил от 72 в 2022 году до 460 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— По итогам прошлого года мы оформили в 6,3 раза больше таможенных приходных ордеров на электромобили, —  говорится в сообщении.

Автомобили приезжали в Сибирь как из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так из дальнего зарубежья. Больше всего сибиряки ввезли электрокаров в Красноярский край и Новосибирскую область.

Как отмечает заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов, сибирский климат не мешает росту популярности электромобилей.

— Сумма таможенных платежей и утилизационного сбора, перечисленных в федеральный бюджет в прошлом году по итогам оформления электромобилей, выросла до 228 млн рублей, — отметил он.

Ранее редакция сообщала о том, что сорок станций для электромобилей запустили в Новосибирске.

Фото: Freepik — freepik

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : Электромобили таможня рост ввоза


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