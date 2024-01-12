Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Сибирские таможенники отчитались об увеличении ввоза электрокаров для личного пользования в прошлом году. Рост составил от 72 в 2022 году до 460 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.
— По итогам прошлого года мы оформили в 6,3 раза больше таможенных приходных ордеров на электромобили, — говорится в сообщении.
Автомобили приезжали в Сибирь как из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так из дальнего зарубежья. Больше всего сибиряки ввезли электрокаров в Красноярский край и Новосибирскую область.
Как отмечает заместитель начальника СТУ Дмитрий Колыханов, сибирский климат не мешает росту популярности электромобилей.
— Сумма таможенных платежей и утилизационного сбора, перечисленных в федеральный бюджет в прошлом году по итогам оформления электромобилей, выросла до 228 млн рублей, — отметил он.
Ранее редакция сообщала о том, что сорок станций для электромобилей запустили в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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