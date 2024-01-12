Сносить аварийные деревья будут в сквере «Закаменский» в Новосибирске

С 15 января в сквера «Закаменский» будут сносить аварийные деревья. Об этом сообщает пресс-служба управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.
— Работы по сносу зеленых насаждений будут выполняться специалистами МАУ «Горзеленхоз» на основании разрешения, — говорится в сообщении.
Признаками аварийности в соответствии с разрешением считаются: гниль, сильные трещины, сухобочины больших размеров с растрескиванием оголённой древесины, дупла, поражение грибами, сильный наклон, усыхание вершины.
Ранее редакция сообщала о том, что подвели итоги обсуждения дизайн-проекта сквера имени Юрия Бугакова в Новосибирске.
Фото со страницы управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска в Телеграм
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