Сносить аварийные деревья будут в сквере «Закаменский» в Новосибирске

С 15 января в сквера «Закаменский» будут сносить аварийные деревья. Об этом сообщает пресс-служба управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска.

— Работы по сносу зеленых насаждений будут выполняться специалистами МАУ «Горзеленхоз» на основании разрешения, — говорится в сообщении.

Признаками аварийности в соответствии с разрешением считаются: гниль, сильные трещины, сухобочины больших размеров с растрескиванием оголённой древесины, дупла, поражение грибами, сильный наклон, усыхание вершины.

Ранее редакция сообщала о том, что подвели итоги обсуждения дизайн-проекта сквера имени Юрия Бугакова в Новосибирске.