Ввоз новых легковых машин в Россию упал на 74%

В мае 2025 года в Россию ввезли 17,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 74% меньше, чем в мае 2024 года. По сравнению с апрелем текущего года импорт новых машин упал на 47%.

С февраля 2023 года ввоз подержанных автомобилей в Россию превысил импорт новых машин. Эта тенденция сохраняется уже четыре месяца подряд. В мае в страну было ввезено 37,1 тысяч подержанных автомобилей, что на 23% больше, чем в мае 2022 года, и почти равно показателю апреля 2023 (37,2 тысячи автомобилей).

Аналитики агентства «Автостат» отмечают, что снижение импорта новых машин связано с уменьшением ввоза автомобилей марок Chery и Geely. В России активно развивается производство машин некоторых иностранных брендов, что делает их импорт менее востребованным.

Changan стал лидером среди новых импортных автомобилей, а среди подержанных машин первенство заняла Toyota. В модельном рейтинге лидируют Changan UNI-S и Honda Freed.

В мае больше всего новых легковых автомобилей в Россию привезли из Китая (71,1%), Кыргызстана (9,1%) и Южной Кореи (7,2%). Подержанные машины чаще всего поступали из Японии (46%), Южной Кореи (24,5%) и Китая (13,1%). Из Китая в основном привозят автомобили мировых брендов, а не только местных производителей.

Ранее редакция сообщала о том, что импорт дорогих авто в Россию рухнул на 56%. Среди премиальных марок лидирует китайский автомобильный бренд.