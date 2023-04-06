Ввоз строительной техники из Китая через Забайкальск вырос в пять раз

Более 11 тысяч единиц самосвалов, автобусов, погрузчиков, тракторов, машин для строительства дорог, кранов и другой новой техники оформили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в 1 квартале 2023 года, сообщили в пресс-службе Читинской таможни. Ввоз техники по сравнению с 1 кварталом прошлого года увеличился в 5 раз.

— Товары первой необходимости, а также товары приоритетного импорта, к которым относится и техника, сотрудники поста оформляют в первоочередном порядке. Кроме того, сокращено количество форм таможенного контроля таких товаров. Все это способствует беспрепятственному перемещению техники через границу, — рассказал и.о. начальника таможенного поста МАПП Забайкальск Читинской таможни Константин Кузнецов.

Он напомнил, что для увеличения пропускной способности пункта пропуска МАПП Забайкальск в сентябре 2022 года был изменен порядок въезда на территорию КНР российских водителей, следующих за новой техникой: их вывоз организован на автобусах через пассажирское направление МАПП Забайкальск. Это позволило увеличить количество ввозимой ежедневно техники почти в три раза – до 140 единиц.

Новую технику оформляет также и таможенный пост ДАПП Староцурухайтуйский, который возобновил работу на грузовом направлении с 21 марта 2023 года. За первые 10 дней сотрудники поста оформили 264 новых седельных тягача.

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