Депутат Госдумы Матвейчев предложил признать феминизм экстремистской идеологией в России

Что могут запретить?

Зампредседателя комитета по информполитике Олег Матвейчев в беседе с «Лента.ру» отметил, что во время обсуждения законопроекта допускает внесение изменений.

— Ко мне уже некоторые коллеги подходили, они говорят: «Давайте, может, не идеологию уничтожать, а конкретные организации?» Некоторые организации наливают феминизм из той же бочки, что и ЛГБТ, это одна и та же традиция, борьба с традиционными ценностями, — пояснил Олег Матвейчев.

Отстаивание прав женщин

По мнению автора проекта, нужно рассматривать каждый отдельный случай, когда нарушаются права женщин, и обращаться в организации, которые, по его словам, есть в каждом российском регионе. Однако какие конкретно это организации, парламентарий не сказал.

В самом отстаивании прав, без их конкретного какого-то нарушения, всегда можно увидеть идеологический заказ, считает депутат.

— Когда нет нарушений прав, а вообще в принципе кто-то выходит и хочет чего-то для всех женщин, и начинается, мол, нас всех угнетают, и мужчины во всем виноваты. И дальше идет интересный набор вещей: женщину уводят подальше от семьи, от деторождения, подальше от традиционных ценностей, — цитирует депутата издание.

Олег Матвейчев уверен, что борьба не с конкретными нарушениями, а в целом за те или иные привилегии для женщин — не имеют ничего общего с отстаиванием прав, а являются ничем иным, как «форматированием мозга под определенные политические задачи».

— Советский союз был первой страной в мире, которая дала женщинам избирательное право и массу других прав, которых не было в так называемых буржуазных странах, есть страны, которые до 1970-х годов дискриминировали женщин. Но у нас все эти права есть, эти все права остаются, за что еще дальше бороться, что еще требовать? — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что большая часть феминистских организаций насаждались в 1990-е годы и существовали на иностранные гранты.

Матвейчев добавил, что феминизм — это паутина, сеть, заброшенная в РФ Западом, которая разрушает традиционные ценности.

Ранее редакция сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об участии срочников в миротворческих операциях.

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