Выбор и покупка надежной затирочной машины по бетону

Примечательно, что при изготовлении раствора для верхнего слоя используются специальные добавки. Это делается для того, чтобы улучшить свойства и характеристики готового изделия.

Когда раствор застывает, наступает время для проведения работ по затирке поверхностей. Профессиональные строители и люди, занимающиеся ремонтом, используют специальное оборудование, которое называется затирочная машина по бетону.

Затирочная машина по бетону — строительный инструмент, которой может в несколько раз облегчить процесс обработки и выравнивания бетонной поверхности. Вручную это сделать крайне сложно. С помощью устройства можно добиться потрясающих результатов, не прибегая при этом к наиболее сложным приёмам шлифования.

Как работает затирочная машина по бетону

Затирка бетонов — достаточно важный процесс. Он имеет важную функцию. Жидкость, которая заливается на бетонную смесь, должна быть затерта, иначе спустя некоторое время может произойти расслоение полов. Рассмотрим более подробно принцип работы данного оборудования.

Суть работы затирочной машины по бетону достаточно проста. Устройство втирает в бетонную смесь элементы верхнего слоя. Это делается с помощью дисков для шлифовки или специальных лопастей. Важный нюанс: если осуществлять контроль и регулировать наклон лопастей, то результат работы можно повысить в несколько раз.

Грубая затирка

Грубая затирка осуществляется через 5-21 час после заливки раствора. Данный этап проводится, когда оставленные человеком следы в бетоне составляют около трёх миллиметров. В самом начале процесса затирания используют дополнительное упрочнение. Топпинг поглощает оставшуюся на растворе влагу и можно приступать к работе. Важно аккуратно и равномерно распределить состав по всей поверхности. Для этого необходимо использовать специальную тележку. Впрочем, можно действовать и вручную.

Затирку топпингом осуществляют в два этапа. Последующий этап отличается от предыдущего скорость вращения дисков. Он должен быть меньше. Диски устанавливаются перпендикулярно.

Финишная (окончательная) затирка

Финишную затирку начинают делать через 11-15 часов после грубой. Во время данного процесса затирочная машина по бетону втирает в бетонную массу специальную обеспыливающую пропитку. Из-за нее поверхность станет более стабильной. Шансы появления щелей в процессе использования также уменьшаются. На последнем этапе работ аппарат оснащают финишными лопастями. Они осуществляют двойную шлифовку на высоких скоростях.

Какие бывают затирочные машины по бетону

На рынке можно найти множество моделей, отличающихся друг от друга теми или иными характеристиками. Чтобы разобраться в нюансах рассмотрим конструкцию оборудования. Оно состоит из нескольких узлов:

Рама; Привод (бывает бензиновый, дизельный и электрический); Редуктор; Лопасти для работы с бетоном.

Из всех разновидностей можно выделить два главных типа устройств. Они различаются количеством рабочих дисков:

Однороторные машины:

Двухроторные машины.

Однороторные устройства

Однороторные затирочные машины по бетону используются, когда необходимо провести зачистку территории с достаточно небольшой площадью. Их можно встретить на строительных объектах, площадь которых не превышает 500 квадратных метров. Как правило, такие машины оборудованы электрическим или бензиновым приводом. На устройство крепится одна лопасть, диаметр которой составляет до полутора метров. Оператор управляет такой машиной в ручном режиме. К числе преимущетсв таких моделей можно отнести их легкость, габарит (компактность) и хорошая маневренность.

Двухроторные модели

Данный тип устройств относится к профессиональному крупногабаритному оборудованию. Эти машины, в отличие от однороторных, используют на больших площадках. Данная разновидность инструментов оборудована двумя затирочными дисками. Диаметр каждого и них составляет от 0,6 до 1,2 метра. Аппарат работает на дизельном топливе или электрической энергии.

По каким параметрам выбирать оборудование

Если вы планируете приобрести затирочную машину по бетону, то не стоит делать выбор в пользу первого попавшегося варианта. Стоит учесть ряд критериев. От них будет зависеть, какой тип устройства вам подойдет. Среди них:

Как часто вы будете пользоваться устройством;

Доступность территории;

Площадь рабочей территории.

Если вы собираетесь обрабатывать большие площади, что рекомендуем сделать выбор в пользу двухроторных моделей. Так вы сможете выполнить значительный объем работ в короткий срок. Двухроторные машины могут справиться с задачей почти в два раза быстрее, чем однороторные. К числу их преимуществ можно отнести наличие специального крепления под бак с водой.

Ещё один немаловажный нюанс. Двухроторные затирочные машины по бетону в подавляющем большинстве случаев оснащены бензиновым двигатель. Использовать такое оборудование можно лишь в хорошо проветриваемом помещении.

Если вы планируете работать с небольшими площадями, то остановите свой выбор на однороторных моделях. Более мощный аппарат вам попросту не понадобится. К тому же, стоимость однороторных устройств на порядок ниже. При проведении работ в условиях квартиры, например, обычный ремонт, то лучшим вариантом станут устройства, работающие от электрической сети.

Где купить качественную и надежную затирочную машину по бетону

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