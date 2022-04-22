Банк «Левобережный» снизил тариф за выдачу банковских гарантий по госконтрактам в сфере медицины

Предложение распространяется на гарантии в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ по контрактам на закупку и поставку лекарственных препаратов, медицинского оборудования и расходных медицинских материалов. Минимальный тариф составляет 1,9% годовых, но не менее 900 рублей. Воспользоваться предложением можно с 12.04.2022 по 30.06.2022.

Банк выдает гарантии компаниям МСБ без визита в офис на сумму до 50 млн рублей. До 10 млн рублей можно получить без документов. Срок гарантии – до 5 лет. Залог не требуется. Решение банк принимает в течение 2,5 часов. Подать заявку на банковскую гарантию вы можете на сайте или в ОНЛАЙН-офисе.

Напоминаем, что в банке действуют другие выгодные предложения:

откройте расчетный счет и получите гарантированную скидку 10% на комиссию по гарантии и первый месяц РКО бесплатно;

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Уточнить подробности и получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).