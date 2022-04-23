Выбор складного массажного стола: ключевые факторы подбора

Сейчас набирает популярность массаж с выездом на дом, поэтому специалисты все чаще отдают предпочтение складной модели, которая в сложенном виде имеет сходство с чемоданом.
К массажу прибегает большое количество людей по различным причинам. Кому-то он необходим в качестве лечения, другие таким образом сохраняют подвижность мышц тела. Очень сильно услуги массажистов востребованы у людей с сидячей работой и таким же образом жизни.
Поскольку люди комфортнее чувствуют себя дома, специалисты стали осуществлять выезды к клиентам. Подобный вид массажа имеет массу преимуществ для обеих сторон. Клиенту не нужно тратить время и силы на дорогу, а специалист не тратит лишние деньги на аренду собственного помещения.
Однако для работы подобного типа требовалось соответствующее оборудование, позволяющее специалисту лучше проработать все участки тела пациента. Для этого и были созданы складные модели.
Нагрузка столов складного типа не превышает 240 кг. Этот показатель примерно такой же, как у старых моделей. Что касается веса оборудования, то он никак не влияет на остальные качества стола. Однако чем легче прибор массажиста, тем комфортнее будет специалисту перемещать его.
Оптимальными считаются столы со следующими характеристиками:
У складных столов имеется функция регулировки высоты.для большего комфорта как клиента, так и мастера. Клиент в этом случае не подвергнется перенапряжению.
Регулировка осуществляется двумя способами:
Телескопическая конструкция считается более удобной, однако отличается неустойчивостью.
Значительное количество столов использует конструкцию Rastomat. В свою очередь, устройство может иметь как четыре ножки и дополнительные тросики, так и больше ножек для устойчивости.
В плане конструкции складные столы имеют много схожестей со старыми конструкциями. Например, углубление для головы.
Тем не менее, складные модели превосходят стандартные по следующим показателям:
Но и есть и некоторые недостатки, к которым можно отнести:
В России складные столы получили широкое распространение.
При желании, можно приобрести столы следующего производства:
Наиболее оптимальными по цене являются китайские и отечественные модели, чья стоимость не превышает 10 тысяч рублей. Тем не менее, высокое качество моделей от иных производителей также заслуживает внимания клиентов.
На стоимость приспособлений оказывают влияние следующие факторы:
В среднем, разброс цен на складные массажные столы составляет от 7 до 40 тысяч рублей. Опираясь на вышеперечисленные факторы, можно подобрать оптимальную для себя модель по приемлемой цене.
При покупке столь важного приспособления не стоит опираться исключительно на цену. Если поторопиться и взять самую дешевую модель, есть риск получить некачественное оборудование.
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Фото с сайта Витакосметик
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