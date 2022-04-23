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Выбор складного массажного стола: ключевые факторы подбора

  • 23/04/2022, 00:09
Массажный стол является главным инструментом массажиста. Правильно подобранное приспособление повышает успешность проведения процедуры.

Сейчас набирает популярность массаж с выездом на дом, поэтому специалисты все чаще отдают предпочтение складной модели, которая в сложенном виде имеет сходство с чемоданом.

Особенности стола данного типа

К массажу прибегает большое количество людей по различным причинам. Кому-то он необходим в качестве лечения, другие таким образом сохраняют подвижность мышц тела. Очень сильно услуги массажистов востребованы у людей с сидячей работой и таким же образом жизни.

Поскольку люди комфортнее чувствуют себя дома, специалисты стали осуществлять выезды к клиентам. Подобный вид массажа имеет массу преимуществ для обеих сторон. Клиенту не нужно тратить время и силы на дорогу, а специалист не тратит лишние деньги на аренду собственного помещения.

Однако для работы подобного типа требовалось соответствующее оборудование, позволяющее специалисту лучше проработать все участки тела пациента. Для этого и были созданы складные модели.

Нагрузка столов складного типа не превышает 240 кг. Этот показатель примерно такой же, как у старых моделей. Что касается веса оборудования, то он никак не влияет на остальные качества стола. Однако чем легче прибор массажиста, тем комфортнее будет специалисту перемещать его.

Оптимальными считаются столы со следующими характеристиками:

  • Вес не более 30 кг;
  • Длина около 190 см;
  • Ширина примерно 70 см

У складных столов имеется функция регулировки высоты.для большего комфорта как клиента, так и мастера. Клиент в этом случае не подвергнется перенапряжению. 

Регулировка осуществляется двумя способами:

  • секции ножек перемещаются;
  • телескопический вариант

Телескопическая конструкция считается более удобной, однако отличается неустойчивостью.

Значительное количество столов использует конструкцию Rastomat. В свою очередь, устройство может иметь как четыре ножки и дополнительные тросики, так и больше ножек для устойчивости.

Плюсы и минусы складных столов

В плане конструкции складные столы имеют много схожестей со старыми конструкциями. Например, углубление для головы.

Тем не менее, складные модели превосходят стандартные по следующим показателям:

  • Малый вес;
  • Меньшие размеры;
  • Возможность поставить в любом удобном месте;
  • Меньшая стоимость

Но и есть и некоторые недостатки, к которым можно отнести:

  • При неосторожном обращении стол быстро расшатывается;
  • Неудобства при обслуживании клиентов с большим весом;
  • Контроль высоты без электропривода;
  • Малый набор секций для изменения положения клиента.

Ассортимент моделей данного типа

В России складные столы получили широкое распространение. 

При желании, можно приобрести столы следующего производства:

  • японские;
  • американские;
  • китайские;
  • финские;
  • отечественные (в первую очередь — от компании “Гелиокс”)
  • итальянские

Наиболее оптимальными по цене являются китайские и отечественные модели, чья стоимость не превышает 10 тысяч рублей. Тем не менее, высокое качество моделей от иных производителей также заслуживает внимания клиентов.

Цена складных столов

На стоимость приспособлений оказывают влияние следующие факторы:

  • Производящий бренд. Продукция малоизвестной компании будет строить меньше, чем складной стол от известного бренда;
  • Материал изделия. Столы с деревянными каркасами более дорогие, чем их аналоги из алюминия и стали. Качество покрытия также влияет на стоимость. В категорию дорогих попадают;
  • Наполнитель прокладки стола. Самый популярный — Hard Foam. Его свойства позволяют столу быстро вернуться в прежнюю форму после нагрузок;
  • Тип конструкции. Важно учитывать прочность и надежность приспособления;
  • Секции стола. Чем больше модулей имеет выбранная модель, тем выше будет ее цена, поскольку секции повышают функциональность модели;
  • Любые дополнительные конструкции также автоматически повышают стоимость.

В среднем, разброс цен на складные массажные столы составляет от 7 до 40 тысяч рублей. Опираясь на вышеперечисленные факторы, можно подобрать оптимальную для себя модель по приемлемой цене.

Правильный подбор стола

При покупке столь важного приспособления не стоит опираться исключительно на цену. Если поторопиться и взять самую дешевую модель, есть риск получить некачественное оборудование.

Перед покупкой постарайтесь учесть следующие факторы

  • Вес стола. В случае складных моделей, этот фактор является одним из первостепенных. Вы должны быть уверены, что сможете поднять модель по лестнице. Остановитесь на цифре между 12 и 20 килограммами, чтобы точно подобрать нужный вариант;
  • Размер модели. Наиболее удобные показатели ширины составляют от 60 до 70 см. Если брать более габаритный вариант,  есть риск осложнений при транспортировке;
  • Показатель нагрузки. Специалисты рекомендуют останавливаться на цифре в 200-240 кг;
  • Материал изготовления и покрытие. От этих показателей напрямую зависит удобство клиента и спокойствие мастера;
  • Сроки эксплуатации и гарантия на товар. Изучите этот вопрос сразу после приобретения, чтобы быть уверенным в возможной замене или починке оборудования. Что касается сроков службы, то обычно он составляет от одного до трех лет;
  • Бренд. Чем известнее марка-производитель, тем выше будет цена.

Приобретение складных столов в интернет магазине Витакосметик

Магазин Витакосметик всегда рад новым клиентам, желающим приобрести качественное оборудование по доступным ценам. Витакосметик предлагает для покупки широчайший ассортимент столов от проверенных производителей. К каждому товару прилагается подробное описание с ценой, а также техническими характеристиками желаемого оборудования.  В случае, если товар вам не подошел и вы не использовали его по назначению, Витакосметик готов немедленно вернуть вам потраченные деньги.

Магазин также предлагает вам воспользоваться услугой доставки товаров по России. По Москве при этом доставка бесплатная. Любой товар доступен для приобретения в кредит, если такой вариант кажется вам более удобным.

Обо всех нюансах покупки вы можете обратиться к консультантам магазина, которые с радостью ответят на все интересующие вас вопросы.

Фото с сайта Витакосметик

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