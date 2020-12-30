Выбор подрядчика детского реабилитационного центра приостановлен

Итоги тендера по выбору подрядчика по строительству в Новосибирской области детского реабилитационного центра планировалось подвести 29 декабря. Однако, судя по конкурсной документации, определение поставщика приостановлено по жалобе. ООО «УСК «Сибиряк» пожаловалось в ФАС на существенное нарушение норм федерального закона о контрактной системе. В частности, на критерии оценки заявок, прописанные в тендерной документации. Кроме того, заявитель считает, что предъявлены излишне жесткие требования к банковской гарантии, которая должна содержать условие о рассмотрении всех споров, связанных с исполнением обязательств по ней, в Арбитражном суде Москвы.

Напомним, победитель тендера должен выполнить работы по подготовке проектной документации, инженерных изысканий, а также строительству и поставке оборудования для обеспечения эксплуатации «Федерального детского реабилитационного центра на 300 коек». Стартовая стоимость контракта — 7,6 млрд руб. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен в августе 2024 года.

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