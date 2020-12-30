Новая концессия позволит менять больше теплосетей без роста тарифа

Депутатам горсовета Новосибирска представили условия будущего мирового соглашения мэрии и ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК), которое будет рассмотрено на заседании суда 13 января. Напомним, поводом для иска послужило невыполнение СГК в полном объеме обязательств по двум действующим в настоящее время концессионным соглашениям.

— Суммарный объем инвестиций по действующим концессиям должен был составить 665 млн рублей, — напомнил историю вопроса замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Леоненко. — За период 2018-2020 годов по концессионному соглашению №13 исполнены мероприятия на 1,8 млн рублей, не исполнены — на 212,1 млн без НДС. Выведены из эксплуатации муниципальные котельные №26, 30 и 33. На земельных участках котельных №26 и 30 построены центральные тепловые пункты (ЦТП), на которые переключена нагрузка котельных. По соглашению №14 исполнено мероприятий на 37,2 млн рублей, не исполнено — на 46,7 млн без НДС.

По информации ООО «СГК», в настоящее время у компании в управлении находятся 3 тысячи км городских теплосетей и котельные. 2,4 тысячи коммуникаций СГК эксплуатирует на условиях аренды, а также концессионного соглашения №14 (теплосети микрорайона ОбьГЭС и поселка Пашино); 643 км коммуникаций — в собственности компании; 21 котельную компания эксплуатирует по концессионному соглашению №13. Среднегодовой объем инвестиций по двум концессиям — около 90 млн рублей: 60 млн — в рамках соглашения №14 по теплосетям; 30 млн рублей — по котельным, по соглашению №13. Кроме того, за аренду теплосетей СГК платит мэрии около 600 млн рублей в год. Но на реконструкцию муниципального имущества из этих средств направляется чуть более половины — около 360 млн рублей, основная доля которых — это восстановление линий циркуляции ГВС, а не замена изношенных тепловых сетей. Остальное — налоги, а также расходы, связанные с работой муниципального предприятия — собственника теплосетей.

СГК, как правопреемнику АО «Сибэко», по мировому соглашению, было предложено выплатить 305 млн рублей в качестве компенсации стоимости невыполненных мероприятий по концессиям. Кроме того, компания готова безвозмездно передать городу имущество ЦТП и тепловых сетей, построенных «Сибэко» в рамках переключения нагрузки муниципальных котельных на улицах Чулымской и Ельцовской на ТЭЦ, на которые СГК потратила более 50 млн рублей.

— Про расторжение действующих концессионных соглашений хочу сказать: другого пути у нас не было, — пояснил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — Основные мероприятия соглашения №13 были направлены на котельные, а не на проблемные теплосети. Поэтому 3 года мы настаивали на изменении условий заключенных соглашений, аргументируя, что нужно более эффективное вложение средств в муниципальное имущество. Перераспределить средства на теплосетевое хозяйство, ремонт, техперевооружение и реконструкцию сетей возможно только через заключение нового концессионного соглашения. У нас уже есть официальное обращение в мэрию по заключению инициативной десятилетней концессии на 5,5 млрд рублей с предложенным перечнем мероприятий для реализации.

Как отмечают в СГК и подтверждают в мэрии, главным получателем средств от будущего концессионного соглашения станет бюджет Новосибирска. После внесения в него необходимых изменений в марте следующего года соответствующим образом будет изменена и программа ремонта теплосетей на территории Новосибирска.

— По предварительным данным, в нее войдут 5 магистральных теплосетей на улице Писарева, теплотрасса «Север», теплотрасса на улице Тюленина, улице Народной, — перечислил начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев. — Сегодня эти трассы находятся в «красном» сегменте. Средства концессии будут направлены на ремонт магистральных теплостей, приведение их в нормативное состояние.

Как сообщил по видеосвязи гендиректор СГК Степан Солженицын, новое соглашение позволит существенно увеличить объемы ремонта теплосетей в Новосибирске, не повышая тариф. В частности, предполагается, что из суммы в 5,5 млрд около 3,4 млрд будут направлены на перекладку тепловых сетей и 1,5 млрд — на реконструкцию ЦТП и линии циркуляции. Также предусмотрены средства на закрытие и строительство новых блочно-модульных котельных, закрытие кочегарок в подвалах школ и домов.

— В дальнейшем надо думать, как довести наши инвестиции в новосибирские теплосети до достойного уровня, который позволит, как минимум, противостоять их неизбежному старению, — говорит Солженицын. — Нужен баланс объема инвестиций и износа коммуникаций.

Обсуждаемое соглашение позволит увеличить годовые вложения в ремонт коммуникаций примерно до 1 млрд рублей: эта сумма включает средства, предусмотренные договорами между мэрией и СГК, а также тарифный источник финансирования ремонта — ремонтный фонд. Региональный департамент по тарифам ежегодно утверждает порядка 420-440 млн рублей. При этом меняется структура вложений. Ранее на замену изношенных теплосетей направляли около 10-20% общей суммы, которую СГК платит городу по договору аренды и двум концессиям. В рамках нового соглашения доля вложений в трубопроводы вырастет ориентировочно до 65%.

Напомним, что об износе коммуникаций и, мягко говоря, недостаточных возможностях муниципалитета для их модернизации не первый год говорят специалисты СГК, мэрии Новосибирска, депутаты горсовета, эксперты и общественники. Основное последствие этих недоремонтов — «сюрпризы» в виде аварий на теплосетях, в том числе и в холодное время года.

— Жители микрорайона ОбьГЭС мне задают вопрос: из года в год в одних и тех же местах, иногда 2 раза в год, иногда даже 3 раза в год прорываются одни и те же перекрестки, — сообщает депутат Антон Бурмистров. — Неужели нельзя один раз выкопать, сделать, и, соответственно, туда уже не лазить несколько лет? А так несколько раз в год, иногда в зиму, иногда в сложных климатических условиях получаются такие накладки.

— Износ теплосетей очень высокий, — напоминает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Нужно вкладываться в надежность теплоснабжения. Новая концессия будет включать все теплосетевое хозяйство с последующим повышением его надежности.

Как сообщают в руководстве города, как раз одна из целей новой концессии — повышение надежности городских теплосетей.

О концессии, как единственно возможном в настоящий момент инструменте решения проблем городских теплосетей, говорит и эксперт-теплоэнергетик Сергей Бухаров, но с некоторой оговоркой.

— Если вернуть теплосети городу, он не сможет организовать не то что реновацию, но и эксплуатацию, — считает эксперт. — При этом государство нацеливает рынок на привлечение частных инвестиций. Но здесь важна не разовая акция, а эффективное управление — можно освоить деньги на модернизацию, но все опять придет в упадок буквально через год.

Фото пресс-службы СГК