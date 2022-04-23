Новый производитель официально закрепился в ТОСЭР «Горный»

Министерство экономического развития Российской Федерации зарегистрировало ООО «Агроу Горный» в качестве резидента ТОСЭР «Горный». В соответствии с бизнес-планом компания планирует создать сырьевую базу по выращиванию технической конопли силами сельхозпроизводителей района, с последующей переработкой на заводе, который построит. Планируется производить волокно для нетканых материалов, либо перерабатывать это волокно в отбеленный котонин, который, по сути, является заменителем хлопка, сообщает региональный Минэкономразвития.

Общая сумма инвестиций в проект составит 2,535 млрд руб. Проектная мощность завода — около 33 тыс. тонн продукции в год, объём налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона от реализации проекта в 2022-2031 годах оценивается в 268 млн руб. Также в результате реализации проекта будет создано 61 рабочее место.

В министерстве уточняют, что в настоящее время в ТОСЭР «Горный» зарегистрировано 4 резидента с проектами на общую сумму свыше 400 млн рублей. В результате их реализации будет создано около 140 новых рабочих мест.

Напомним, проект по производству нетканных материалов из конопли инвестор представлял на инвестсовете области в ноябре 2021 года. Он также предлагал в рамках ТОСЭР «Горный» создать сырьевую базу по выращиванию технической конопли силами сельхозпроизводителей Тогучинского и Искитимского районов. В проекте предполагалось задействовать до 20 тысяч га земли сельскохозяйственных предприятий. Расчетно на выращивании соломы технической конопли аграрии смогут заработать 25 тысяч рублей с гектара — это довольно хороший уровень маржи в растениеводстве.

ООО «АГРОУ» создана в 2018 году для разработки и реализации проектов в сфере АПК. Команда участвовала в реализации проекта по созданию самого крупного производителя риса в России, проекта по выращиванию яблок, а также овощей открытого грунта для ритейла. Реализует подобные проекты уже более 20 лет. Представлявший проект директор по инвестициям ООО «Агроу» (AGROW) Юрий Белов, с 2009 года руководил ГК «АФГ Националь».