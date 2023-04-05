Алтайскому краю увеличен объем федеральной поддержки для аграриев

Алтайский край получит из федерального бюджета 383 млн рублей для компенсации части затрат на производство и реализацию зерновых. Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Средства пойдут на субсидирование затрат на производство 190 тыс. зерна, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Виктор Томенко.

— Нам удалось договориться об увеличении федеральной поддержки для аграриев, которые выращивают пшеницу, рожь, ячмень и кукурузу. На компенсацию части затрат на производство и реализацию зерновых, выращенных в прошлом году, выделили 383 млн рублей — в 1,8 раза больше по сравнению с 2022 годом. Это позволит просубсидировать почти вдвое больший объем урожая — 190 тыс. тонн зерна, — сообщил Томенко.

Он подчеркнул, что соглашение между регионом и Минсельхозом России на выделение средств уже заключено и в ближайшее время на краевом уровне начнется отбор компаний, которые получат поддержку.

— В ближайшее время объявим прием документов, чтобы отобрать компании, которые получат поддержку. Рассчитываем, что уже в апреле наши сельхозпроизводители получат деньги — компенсируют прошлогодние затраты и направят ресурсы на проведение полевой кампании этого года, — отметил глава региона.

Также он сообщил, что в пяти районах региона уже началась подготовка к посевной — боронирование почвы.

Ранее редакция сообщала, что губернатор Алтайского края подписал соглашение с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.