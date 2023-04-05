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Агентство по туризму Иркутской области возглавила Евгения Найденова

  • 05/04/2023, 14:00
Агентство по туризму Иркутской области возглавила Евгения Найденова
Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил руководителем агентства по туризму региона Евгению Найденову, сообщила пресс-служба областного правительства. Она вступила в должность с 5 апреля.

В 2000 году Евгения Найденова окончила Иркутский государственный технический университет, получив квалификацию экономиста. Имеет также диплом МГУ с отличием в рамках профпереподготовки по туристическому направлению. Работала в банковской системе, прошла путь от кассира-операциониста до руководителя по внедрению проектов.

В правительстве рассказали, что стратегическими приоритетами агентства по туризму являются развитие туристической инфраструктуры, повышение доступности турпродуктов, совершенствование управления в сфере туризма, увеличение продолжительности пребывания туриста на территории Прибайкалья, а также комплексное развитие туризма в муниципальных образованиях Иркутской области, в том числе в межсезонье.

Ранее сообщалось, что предыдущий руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина покинула этот пост в июне 2022 года по семейным обстоятельствам. Она руководила агентством с 2016 года.

 

Ранее редакция рассказывала, что Иркутск направит на инфраструктуру для туризма 1,7 миллиарда рублей

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Рубрики : Власть Бизнес Туризм Отставки и назначения

Регионы: Сибирь Иркутская область

Теги : назначение агентство по туризму


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