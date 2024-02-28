Выброшенного на помойку младенца отдали под опеку бабушке в Новосибирске

В Новосибирске выброшенного на помойку новорожденного малыша передали его родной бабушке. Заявление на опеку женщина написала через три дня после инцидента.

— Обращений от других родственников новорожденного по вопросу оформления опеки не поступало. Органы опеки и попечительства обследовали жилищно-бытовые условия бабушки и пришли к выводу, что она может стать законным опекуном мальчику, — сообщил Infopro54 пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

Сотрудники органов опеки приняли меры по получению свидетельства о рождении, сведения о ребенке зарегистрированы в журнале первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей.

— Организована работа по жизнеустройству мальчика в соответствии с требованиями действующего законодательства в семью бабушки, — добавили в мэрии.

По словам собеседника, в рамках уголовного дела была проведена судебная молекулярно-генетическая экспертиза, которая на 99% подтвердила родство найденного в мусорном баке новорожденного со Светланой Баштаковой.

Напомним, история спасения малыша началась вечером, 16 февраля. 36-летний житель Новосибирска Иван Журавлев пошел выбрасывать мусор и услышал слабый писк из контейнера. Он решил, что это котенок и полез в бак, чтобы спасти животное. На улице термометр показывал минус 30 градусов. Сердобольный мужчина не смог оставить живое существо погибать на морозе. О достал пакет, а когда открыл его — обомлел. В нем оказался младенец. Сибиряк завернул кроху в свою куртку и побежал домой. Он тут же позвонил в полицию и скорую помощь.

Ранее редакция сообщала подробности в душераздирающей истории малыша, от которого цинично избавились, выбросив на помойку. Выяснилось, что 22-летняя девушка забеременела от взрослого мужчины, у которого уже есть ребенок от первого брака.