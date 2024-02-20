«Она гуляла с его ребенком»: стало известно, кто отец выброшенного на помойку младенца

Появились подробности душераздирающей истории малыша, от которого цинично избавились, выбросив на помойку. Выяснилось, что Светлана Баштакова забеременела от взрослого мужчины, у которого уже есть ребенок от первого брака. Об этом Om1.ru рассказала подруга горе-матери Елена.

— Да там непонятно всё было. Света ему сказала, что она якобы не против, что у него ребёнок. Они даже с этим ребёнком вместе гуляли, — рассказала журналистам подруга Елена.

По словам собеседницы, подруги должны были рожать вместе, но потом вдруг Баштакова заявила, что у нее произошел выкидыш.

Елена утверждает, что она единственная, кто знал об интересном положении подруги. Та поделилась с ней новостью еще осенью прошлого года. Но потом Светлана перестала общаться с девушкой.

Напомним, новорожденного мальчика, завернутого в мусорный пакет, случайно нашел житель пятиэтажки Иван Журавлев. Он вызвал полицию и скорую. Малыша экстренно госпитализировали. Полицейские по видеокамерам установили личность девушки, которая избавилась от собственного сына таким чудовищным образом. Ею оказалась 22-летняя Светлана Баштакова, работающая администратором в одном из ночных клубов Новосибирска.

Девушку задержали и отправили в СИЗО, где она будет ожидать своей участи пока идет следствие.