Выдача ипотеки на загородную недвижимость выросла на 40%

Общий объем сделок составил свыше 16,5 млрд рублей, что почти на 40% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.
Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости являются Москва и область (почти 4,6 млрд рублей с начала года), Республика Татарстан (более 940 млн) и Краснодарский край (около 720 млн). Средний чек в мае составляет около 6,5 млн рублей, тогда как в январе — порядка 7 млн рублей. Таким образом, с начала года показатель сократился на 8%.
«В последние несколько лет индивидуальные дома – один из наиболее быстро растущих сегментов на рынке недвижимости. В 2023 году этот тренд продолжается, что оказывает влияние на динамику жилищного кредитования. По нашим прогнозам, к концу года объем рынка ипотеки на частное строительство увеличится почти на треть, до 180 млрд рублей. Учитывая растущий спрос, ВТБ сфокусировался на развитии кредитования в сегменте ИЖС. «, — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.
Фото: freepik.com — lifeforstock
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