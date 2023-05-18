Выдача ипотеки на загородную недвижимость выросла на 40%

Общий объем сделок составил свыше 16,5 млрд рублей, что почти на 40% превышает показатель за аналогичный период 2022 года.

Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости являются Москва и область (почти 4,6 млрд рублей с начала года), Республика Татарстан (более 940 млн) и Краснодарский край (около 720 млн). Средний чек в мае составляет около 6,5 млн рублей, тогда как в январе — порядка 7 млн рублей. Таким образом, с начала года показатель сократился на 8%.