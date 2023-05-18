С 20 июня бесплатное время на трех муниципальных парковках Новосибирска полностью отменят

С 20 июня 2023 года вносятся изменения в режим работы муниципального платного парковочного пространства города Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на городской центр организации дорожного движения.

Красный проспект, 18;

Красный проспект, 25;

Красный проспект, 38;

Красный проспект, 65;

Красный проспект, 66/59;

Красный проспект, 68;

Красный проспект, 77;

Красный проспект, 86/77Б, к. 1;

Красный проспект, 90, 92, 94;

Красный проспект, 159.

Бесплатное время нахождения на парковках улично-дорожной сети города — 15 минут — по следующим адресам:

Как пояснили Infopro54 в пресс-службе мэрии, до недавнего времени бесплатное время стоянки на парковках улично-дорожной сети в Новосибирске составляло 30 минут. Причем от Красного проспекта, 18 до Красного проспекта, 68 стоимость парковки составляла 100 рублей в час, от Красного проспекта, 77 до Красного проспекта, 159 — 50 руб в час. Эти тарифы были установлены в 2020 году и сейчас меняться не будут.

Три плоскостные парковки будут платными сразу с момента въезда на территорию:

Красный проспект, 165;

ул. Гоголя, 18;

ул. Орджоникидзе, 18б.

Ранее на плоскостных парковках первые 30 минут стоянки также были бесплатными. Тариф за один час НА Красном проспекте и Гоголя составляет 50 руб, на Орджоникидзе — 100 рублей. Тарифы также установлены в 2020 году и не меняются.

Режим работы парковок улично-дорожной сети: с 7 до 22 часов, все дни недели, кроме воскресенья и праздничных дней – платно. Режим работы плоскостных парковок: круглосуточно, ежедневно платно.

Ранее редакция приводила мнение Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирска о том, что около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются.